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РИА Новости

Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"

16:24 23.09.2019 (обновлено: 17:56 23.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Друзь
Александр Друзь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Друзь. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый канал оставляет за создателями "Что? Где? Когда?" право принимать решение о возвращении Александра Друзя, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На официальном сайте телекомпании "Игра-ТВ" сообщается, что Друзь вернется в программу "Что? Где? Когда?" на Первом канале, однако до конца сезона играть не будет.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что вещатель оставляет подобные решения за создателями телеигры. "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", — сообщили в пресс-службе.
По данным сайта "Игра-ТВ", в осенней серии против телезрителей сыграют пять команд клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии и бороться за игру в финале года.
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В начале февраля на тот момент главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил о попытке подкупа со стороны Друзя накануне съемки программы с его участием. Обвинения он подкрепил записью телефонного разговора. Друзь, со своей стороны, подлинность диалога признал, однако сказал, что сделку с вопросами за деньги ему предложил сам Бер, а знаток лишь подыграл ему. Пятнадцатого февраля, по сообщениям Первого канала, и Бер, и Друзь были отстранены от участия в программах.
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Александр ДрузьПервый канал (телеканал)Илья БерРоссияОбщество
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