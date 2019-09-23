Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый канал оставляет за создателями "Что? Где? Когда?" право принимать решение о возвращении Александра Друзя, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На официальном сайте телекомпании "Игра-ТВ" сообщается, что Друзь вернется в программу "Что? Где? Когда?" на Первом канале, однако до конца сезона играть не будет.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что вещатель оставляет подобные решения за создателями телеигры. "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", — сообщили в пресс-службе.

По данным сайта "Игра-ТВ", в осенней серии против телезрителей сыграют пять команд клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии и бороться за игру в финале года.