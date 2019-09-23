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РИА Новости

Титов попросит ВС объяснить трактовку закона об амнистии капиталов

14:05 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Съезде Ассоциации российских банков. 3 апреля 2019
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Съезде Ассоциации российских банков. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратится к председателю Верховного суда с просьбой инициировать заседание пленума по детальной трактовке закона об амнистии капиталов, а к генпрокурору - с просьбой проверить дела в рамках этого закона. Об этом Титов рассказал РИА Новости.
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации. "Усть-Луга" занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 года.
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Сотрудники управления ФСБ по Петербургу узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. По словам одного из защитников Виктории Бурковской, после этого следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в налоговой службе, суд согласился, и в марте 2017 года декларация оказалась у ФСБ, пишут "Ведомости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что все гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться.
"Некоторая целенаправленная "однобокость" суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона. Я бы назвал ее прямой угрозой реализации таких задач. На мой взгляд, ситуацию срочно нужно прояснять", - предупредил Титов. "В ближайшее время я попрошу председателя Верховного суда РФ инициировать заседание пленума ВС для того, чтобы выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А к генеральному прокурору обращусь с просьбой провести проверку не только этого дела, но и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов", - добавил он.
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Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что статьи, инкриминируемые Израйлиту (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ) не значатся в том пункте статьи закона о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации, если только дело по этим статьям не было возбуждено еще до подачи декларации.
"Это один факт, и на него указал суд, когда отказывал защите Израйлита. Но есть и другой факт. Другие пункты той же самой статьи закона гласят, что сведения декларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства по нему. Если только сам декларант не настаивает на их приобщении", - заключил он.
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