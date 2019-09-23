Пушков прокомментировал идею сенатора США о мерах борьбы с "влиянием" РФ

В документе указано, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР, которые "пытаются распространить ложные сообщения и ввести заблуждения" американцев.

Он отметил, что в США и до этого заявляли о "вмешательстве" в промежуточные выборы в конгресс, но ничего не обнаружили. Расследование экс-прокурора Роберта Мюллера обошлось правительству США в 32 миллиона долларов.