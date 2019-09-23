Пушков прокомментировал идею сенатора США о мерах борьбы с "влиянием" РФ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал законопроект сенатора Эми Клобушар, претендующего на пост президента США от Демократической партии, о создании центра реагирования на "враждебные зарубежные операции" по оказанию влияния на выборы в 2020 году.
В документе указано, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР, которые "пытаются распространить ложные сообщения и ввести заблуждения" американцев.
"В США сенаторы-демократы запугивают "неизбежным" вмешательством России в президентские выборы-2020", — написал Пушков в Twitter.
Он отметил, что в США и до этого заявляли о "вмешательстве" в промежуточные выборы в конгресс, но ничего не обнаружили. Расследование экс-прокурора Роберта Мюллера обошлось правительству США в 32 миллиона долларов.
"И вот новый раунд для истерики. Привычно", — подытожил Пушков.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2020 года.