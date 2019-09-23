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РИА Новости

Пушков прокомментировал идею сенатора США о мерах борьбы с "влиянием" РФ

13:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал законопроект сенатора Эми Клобушар, претендующего на пост президента США от Демократической партии, о создании центра реагирования на "враждебные зарубежные операции" по оказанию влияния на выборы в 2020 году.
В документе указано, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР, которые "пытаются распространить ложные сообщения и ввести заблуждения" американцев.

"В США сенаторы-демократы запугивают "неизбежным" вмешательством России в президентские выборы-2020", — написал Пушков в Twitter.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Он отметил, что в США и до этого заявляли о "вмешательстве" в промежуточные выборы в конгресс, но ничего не обнаружили. Расследование экс-прокурора Роберта Мюллера обошлось правительству США в 32 миллиона долларов.
"И вот новый раунд для истерики. Привычно", — подытожил Пушков.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2020 года.
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