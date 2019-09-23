В конгрессе США предложили меры по борьбе с "неизбежным" влиянием России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор Эми Клобушар, кандидат в президенты США от Демократической партии, внесла в конгресс законопроект о создании центра реагирования на "враждебные зарубежные операции" по оказанию влияния на выборы 2020 года, Сенатор Эми Клобушар, кандидат в президенты США от Демократической партии, внесла в конгресс законопроект о создании центра реагирования на "враждебные зарубежные операции" по оказанию влияния на выборы 2020 года, сообщает RT со ссылкой на совместное заявление Клобушар и соавтора инициативы сенатора Джека Рида.

Предполагается, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР, которые якобы пытаются "распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение" американцев.

По словам Клобушар, необходим план действий для защиты американской демократии от информационной войны.

В свою очередь, Рид отметил, что Вашингтон должен наращивать усилия по противодействию "все более изощренной и развивающейся российской угрозе".

"Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру". Джек Рид

Двухлетнее расследование уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года стоило Вашингтону 32 миллиона долларов. По его итогам не удалось найти свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.