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РИА Новости

В конгрессе США предложили меры по борьбе с "неизбежным" влиянием России

10:47 23.09.2019 (обновлено: 12:57 23.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор Эми Клобушар, кандидат в президенты США от Демократической партии, внесла в конгресс законопроект о создании центра реагирования на "враждебные зарубежные операции" по оказанию влияния на выборы 2020 года, сообщает RT со ссылкой на совместное заявление Клобушар и соавтора инициативы сенатора Джека Рида.
Предполагается, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР, которые якобы пытаются "распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение" американцев.
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По словам Клобушар, необходим план действий для защиты американской демократии от информационной войны.
В свою очередь, Рид отметил, что Вашингтон должен наращивать усилия по противодействию "все более изощренной и развивающейся российской угрозе".
"Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру".
Джек Рид
Двухлетнее расследование уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года стоило Вашингтону 32 миллиона долларов. По его итогам не удалось найти свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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