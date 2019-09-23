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РИА Новости

СМИ: против главы "Усть-Луги" использовали декларацию по амнистии капитала

11:01 23.09.2019 (обновлено: 11:02 23.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала, пишут "Ведомости". По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации.
"Усть-Луга" занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 года.
Сотрудники управления ФСБ по Петербургу узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. По словам одного из защитников Виктории Бурковской, после этого следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в налоговой службе, суд согласился, и в марте 2017 года декларация оказалась у ФСБ, пишут "Ведомости".
"Ее (декларации) содержание также описано в обвинительном заключении: в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. У одной из этих компаний – Midwest Marketing Limited Израйлит якобы собирался купить свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении", - сообщает газета.
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Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, пишет издание.
Адвокаты Израйлита настаивали, что использовать декларацию как доказательство нельзя, говорится в публикации.
"Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые. И хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела, говорит Бурковская: декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант", - излагает издание доводы защиты.
Однако суд 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела, пишет газета.
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"Раз Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства, решил суд", - сообщает издание, ссылаясь на предоставленную защитой запись выступления судьи Анжелики Морозовой.
По мнению суда, оперативники действовали в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, в котором нет исключений для закона о добровольном декларировании, пишет газета.
Представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга не ответил на вопросы "Ведомостей" по существу, представители ФНС, ФСБ и прокуратуры Петербурга на выходных не ответили на запросы, добавляет издание. Представитель Силуанова в воскресенье вечером не смог прокомментировать вопрос, пишет газета.
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