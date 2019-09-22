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РИА Новости

На Украине задержали подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области

18:21 22.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, которого подозревают в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо госпитализированы.
"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке статьи "Задержание уполномоченным должностным лицом" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном в воскресенье.
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