На Украине задержали подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, которого подозревают в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо госпитализированы.