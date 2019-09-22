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РИА Новости

Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США

11:10 22.09.2019 (обновлено: 14:44 22.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Скандал разгорелся после того, как Трампа обвинили в попытке давления на Зеленского из-за расследования дел украинской компании, якобы связанной с сыном вице-президента США Джо Байдена. Сам Байден, участвующий в президентской гонке от демократов, посчитал, что Трамп превысил полномочия.
По словам Пушкова, Байден "перепугался", что действующий президент пытается подорвать его шансы на выборах.

"Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним", — написал Пушков в твиттере.

Демократы в нижней палате конгресса расследуют дела украинской газовой компании Burisma, якобы связанной с сыном Джо Байдена. По данным газеты WSJ, во время разговора по телефону в июле Трамп настойчиво просил Зеленского разобраться в ситуации. Утверждается, что Байден требовал прекратить расследование и угрожал остановить помощь Украине.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Вчера, 09:00РИА Новости
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украине куда ни кинь , везде клин , а ведь предупреждали --доскачитесь.
22 сентября, 12:32
ИСИван Семёнов
2820000
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