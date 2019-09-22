Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Скандал разгорелся после того, как Трампа обвинили в попытке давления на Зеленского из-за расследования дел украинской компании, якобы связанной с сыном вице-президента США Джо Байдена. Сам Байден, участвующий в президентской гонке от демократов, посчитал, что Трамп превысил полномочия.

По словам Пушкова, Байден "перепугался", что действующий президент пытается подорвать его шансы на выборах.

"Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним", — написал Пушков в твиттере.