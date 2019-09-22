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РИА Новости

Байден потребовал расследовать сообщения о давлении Трампа на Зеленского

09:00 22.09.2019 (обновлено: 09:01 22.09.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов в гонке 2020 года, бывший вице-президент Джо Байден призвал палату представителей довести до конца расследование содержания разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Джо Байден обвинил Трампа в "чрезмерном злоупотреблении властью" и попытке повлиять на ход американской избирательной кампании.

"Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в США, спросить обо мне и намекать на что-то – это возмутительно", — заявил Байден.

Встреча президента Украины П.Порошенко и вице-президента США Д.Байдена
Джо Байден
бывший вице-президент США
Речь идет о телефонной беседе, которая состоялась в июле. По данным газеты The Wall Street Journal, во время разговора Трамп настойчиво просил Зеленского разобраться с обвинениями в адрес Байдена и его сына. Тогдашний вице-президент США якобы угрожал остановить помощь Украине, если украинские власти не снимут с должности прокурора, который вел расследование в отношении украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном политика.
В Киеве заявили, что Трамп не оказывал давления на Зеленского. Расследование разговора в нижней палате конгресса ведут представители Демократической партии.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:29РИА Новости
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампПалата представителей СШАКонгресс СШАВладимир ЗеленскийДемократическая партия СШАСШАУкраинаВ мире
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