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РИА Новости

Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова

22:32 21.09.2019 (обновлено: 04:59 22.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
Как заявил Порошенко в передаче "Рандеву" на "Пятом канале", он предлагал обменять Сенцова на двух российских журналистов, задержанных на Украине в июне и июле 2014 года.
В 2014 году, 6 июня, журналисты телеканала "Звезда" Андрей Сушенков и Антон Малышев были задержаны на блокпосту около Славянска. Их обвинили в наблюдении за блокпостом силовиков и сборе информации о нем. Представители СМИ были переданы сотрудникам СБУ. В ночь на 9 июня журналистов освободили и передали российской стороне. Через несколько дней, 14 июня, телеканал "Звезда" сообщил о задержании в Днепропетровске корреспондента Евгения Давыдова и звукоинженера Никиты Конашенкова, их удерживали сотрудники Службы безопасности Украины. Два дня спустя журналисты были освобождены и прилетели в Москву.
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О ком из задержанных журналистов шла речь в разговоре с Путиным, Порошенко не уточнил. По его словам, президент России сначала якобы согласился рассмотреть вариант освобождения Сенцова в обмен на журналистов, но, узнав о том, что режиссера обвиняют в терроризме, отказался.
"Было принято решение, что мы отпускаем этих двух журналистов. После этого я звоню господину Путину и задаю вопрос о Сенцове и других, а он говорит: "Так, подождите, мне принесли документы, он же террорист", - сказал Порошенко.
Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Сенцов был передан Украине 7 сентября во время одновременного освобождения осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной.
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