Девять азиатских стран подписали декларацию по реформам в энергетике

ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Девять стран Центральной и Западной Азии подписали декларацию по сотрудничеству и реформам в сфере энергетики, которая станет новым шагом к созданию регионального энергетического рынка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса Азиатского банка развития (АБР) в Душанбе Татьяна Евстифееева.

Министры энергетики Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана подписали декларацию из 10 пунктов по итогам Диалога министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). АБР выполняет функции секретариата программы ЦАРЭС.

"В субботу в Ташкенте эти страны подписали историческую декларацию, которая ускорит трансграничное сотрудничество по энергетическим вопросам и приблизит регион еще на один шаг к созданию регионального энергетического рынка", - сказала Евстифееева.

"Декларация направляет регион на более быстрый путь реформ, ведущих к более либеральным энергетическим рынкам с более широким участием частного сектора и инвестиций, расширением связей и обмена опытом между странами в области энергетики и решительным стремлением использовать возобновляемые источники энергии и чистые технологии", - отметила Евстифеева. По ее словам, министры также одобрили новую энергетическую стратегию ЦАРЭС на последующий 10-летний период, которая будет служить дорожной картой для достижения цели региона - безопасного энергетического будущего.

"Энергетический сектор стимулирует экономический рост в регионе, поэтому так важна данная встреча энергетических лидеров. Сегодня они укрепили свою приверженность совместной работе для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения в регионе, развития современных энергетических рынков и использования чистой энергии в качестве более эффективного и устойчивого источника энергии", - отметил вице-президент АБР Дивакар Гупта.

Некоторые страны ЦАРЭС продолжают сталкиваться с проблемами нехватки энергоресурсов. Для обеспечения продолжения экономического роста в регионе и удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, региону необходимо удвоить текущие мощности энергосистемы к 2030 году. Расширение мощностей потребует значительных инвестиций, которые, по оценкам, составят около 400 миллиардов долларов в совокупных инвестициях до 2030 года.

Региональное сотрудничество, современные энергетические рынки и значительное увеличение частных инвестиций - это возможность преодолеть эти проблемы и создать стабильные поставки электроэнергии для внутреннего использования и для экспорта на привлекательные энергетические рынки КНР, Пакистана и Индии, а также новые стратегические возможности транзита нефти и газа через Турцию и Грузию. В рамках подписанной декларации страны взяли на себя обязательства по проведению реформ для создания более благоприятной деловой среды для привлечения частных инвестиций в регионе.