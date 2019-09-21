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РИА Новости

Девять азиатских стран подписали декларацию по реформам в энергетике

16:29 21.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Трансформаторы подстанции . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Девять стран Центральной и Западной Азии подписали декларацию по сотрудничеству и реформам в сфере энергетики, которая станет новым шагом к созданию регионального энергетического рынка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса Азиатского банка развития (АБР) в Душанбе Татьяна Евстифееева.
Министры энергетики Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана подписали декларацию из 10 пунктов по итогам Диалога министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). АБР выполняет функции секретариата программы ЦАРЭС.
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"В субботу в Ташкенте эти страны подписали историческую декларацию, которая ускорит трансграничное сотрудничество по энергетическим вопросам и приблизит регион еще на один шаг к созданию регионального энергетического рынка", - сказала Евстифееева.
"Декларация направляет регион на более быстрый путь реформ, ведущих к более либеральным энергетическим рынкам с более широким участием частного сектора и инвестиций, расширением связей и обмена опытом между странами в области энергетики и решительным стремлением использовать возобновляемые источники энергии и чистые технологии", - отметила Евстифеева. По ее словам, министры также одобрили новую энергетическую стратегию ЦАРЭС на последующий 10-летний период, которая будет служить дорожной картой для достижения цели региона - безопасного энергетического будущего.
"Энергетический сектор стимулирует экономический рост в регионе, поэтому так важна данная встреча энергетических лидеров. Сегодня они укрепили свою приверженность совместной работе для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения в регионе, развития современных энергетических рынков и использования чистой энергии в качестве более эффективного и устойчивого источника энергии", - отметил вице-президент АБР Дивакар Гупта.
Некоторые страны ЦАРЭС продолжают сталкиваться с проблемами нехватки энергоресурсов. Для обеспечения продолжения экономического роста в регионе и удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, региону необходимо удвоить текущие мощности энергосистемы к 2030 году. Расширение мощностей потребует значительных инвестиций, которые, по оценкам, составят около 400 миллиардов долларов в совокупных инвестициях до 2030 года.
Региональное сотрудничество, современные энергетические рынки и значительное увеличение частных инвестиций - это возможность преодолеть эти проблемы и создать стабильные поставки электроэнергии для внутреннего использования и для экспорта на привлекательные энергетические рынки КНР, Пакистана и Индии, а также новые стратегические возможности транзита нефти и газа через Турцию и Грузию. В рамках подписанной декларации страны взяли на себя обязательства по проведению реформ для создания более благоприятной деловой среды для привлечения частных инвестиций в регионе.
С 2001 года в рамках программы ЦАРЭС профинансировано 196 региональных проектов на общую сумму 34,5 миллиарда долларов в секторах транспорта, энергетики и торговли в странах-членах ЦАРЭС. Более трети этой суммы профинансировано АБР. Членами программы ЦАРЭС являются 11 стран - Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
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