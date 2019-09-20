Зеленский обсудил с представителями МВФ реформы на Украине

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшее сотрудничество и реформы, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки фондом амбициозной повестки дня реформ на Украине, которая реализуется президентом и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинский президент заверил представителей МВФ, что дальнейшее сотрудничество с фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу на Украине. Планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе. Стороны также проведут переговоры о новом кредитовании.