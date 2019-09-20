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РИА Новости

Зеленский обсудил с представителями МВФ реформы на Украине

21:19 20.09.2019
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшее сотрудничество и реформы, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
"Во время встречи обсуждалась программа поддержки фондом амбициозной повестки дня реформ на Украине, которая реализуется президентом и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, украинский президент заверил представителей МВФ, что дальнейшее сотрудничество с фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.
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"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Кроме того, стороны обсудили реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.
Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу на Украине. Планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе. Стороны также проведут переговоры о новом кредитовании.
В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.
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