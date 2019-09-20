Кузнецова помогла вернуть из Таджикистана мальчика, брошенного матерью

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла вернуть на родину русского мальчика, которого мать вывезла в Таджикистан и оставила у родственников гражданского мужа, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
"Благодаря нашему взаимодействию с коллегами из министерства иностранных дел РФ, Генерального консульства, представителей Таджикистана удалось вернуть мальчика в Россию. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре Дагестана, есть люди, которые готовы взять его в свою семью. Этот вопрос в стадии решения. Надеюсь, что у мальчика теперь все будет хорошо и он, наконец, найдет свой дом, свою семью. Я рада, что все больше детей возвращается на родину, все дети должны быть дома", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.
Уточняется, что после вывоза ребенка в Таджикистан женщина оставила его у родственников гражданского мужа и скрылась, а мальчика передали в детский дом. В аппарате добавили, что к Кузнецовой обратились сами органы исполнительной власти Таджикистана, они проинформировали омбудсмена о нахождении несовершеннолетнего в детском доме своей страны.
"В настоящий момент местонахождение матери ребенка компетентным органам установить не удалось", - добавляется в сообщении.