Кузнецова помогла вернуть из Таджикистана мальчика, брошенного матерью

"Благодаря нашему взаимодействию с коллегами из министерства иностранных дел РФ, Генерального консульства, представителей Таджикистана удалось вернуть мальчика в Россию. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре Дагестана, есть люди, которые готовы взять его в свою семью. Этот вопрос в стадии решения. Надеюсь, что у мальчика теперь все будет хорошо и он, наконец, найдет свой дом, свою семью. Я рада, что все больше детей возвращается на родину, все дети должны быть дома", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.