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РИА Новости

Кузнецова помогла вернуть из Таджикистана мальчика, брошенного матерью

17:30 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла вернуть на родину русского мальчика, которого мать вывезла в Таджикистан и оставила у родственников гражданского мужа, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
"Благодаря нашему взаимодействию с коллегами из министерства иностранных дел РФ, Генерального консульства, представителей Таджикистана удалось вернуть мальчика в Россию. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре Дагестана, есть люди, которые готовы взять его в свою семью. Этот вопрос в стадии решения. Надеюсь, что у мальчика теперь все будет хорошо и он, наконец, найдет свой дом, свою семью. Я рада, что все больше детей возвращается на родину, все дети должны быть дома", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.
Уточняется, что после вывоза ребенка в Таджикистан женщина оставила его у родственников гражданского мужа и скрылась, а мальчика передали в детский дом. В аппарате добавили, что к Кузнецовой обратились сами органы исполнительной власти Таджикистана, они проинформировали омбудсмена о нахождении несовершеннолетнего в детском доме своей страны.
"В настоящий момент местонахождение матери ребенка компетентным органам установить не удалось", - добавляется в сообщении.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Анна КузнецоваМИД РФТаджикистанРоссияДагестанВ мире
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