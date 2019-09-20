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РИА Новости

На учении "Центр-2019" отработали все формы высадки десанта

16:44 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен – РИА Новости. Российские десантники отработали все формы высадки в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" в Оренбургской области на полигоне "Донгуз", заявил заместитель руководителя учений по воздушно-десантным войскам, заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
"Были использованы все формы высадки тактического десанта. Высадка штурмовых групп из вертолетов Ми-24, без парашюта десантировали передовой отряд двумя способами. На спусковых устройствах, десантных канатах, что позволяет десантировать личный состав на неподготовленные площадки приземления", - сообщил Кочетков.
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Высадка главных сил бригады осуществлялась посадочным способом, кроме этого использовались транспортные вертолеты, которые позволили высадить мобильный резерв, противотанковый резерв, и общевойсковой резерв.
"Все задачи десантниками совместно с военно-транспортной армейской авиацией были выполнены с большим качеством, с большой интенсивностью", - добавил Кочетков.
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров. Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
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Владимир КочетковПакистанУзбекистанКитайТаджикистанРоссияИндияКиргизияКазахстанБезопасность
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