На учении "Центр-2019" отработали все формы высадки десанта

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен – РИА Новости. Российские десантники отработали все формы высадки в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" в Оренбургской области на полигоне "Донгуз", заявил заместитель руководителя учений по воздушно-десантным войскам, заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
"Были использованы все формы высадки тактического десанта. Высадка штурмовых групп из вертолетов Ми-24, без парашюта десантировали передовой отряд двумя способами. На спусковых устройствах, десантных канатах, что позволяет десантировать личный состав на неподготовленные площадки приземления", - сообщил Кочетков.
Высадка главных сил бригады осуществлялась посадочным способом, кроме этого использовались транспортные вертолеты, которые позволили высадить мобильный резерв, противотанковый резерв, и общевойсковой резерв.
"Все задачи десантниками совместно с военно-транспортной армейской авиацией были выполнены с большим качеством, с большой интенсивностью", - добавил Кочетков.
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров. Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.