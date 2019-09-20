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РИА Новости

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

16:26 20.09.2019 (обновлено: 16:49 20.09.2019)
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.
"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" — пошутил Герасимов.
В пятницу президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в которых участвуют более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Он также встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу за приглашение и дал высокую оценку организации учений. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в "Центре-2019".
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
20 июня, 16:21Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
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Обсудить 16
Валерий ГерасимовСи ЦзиньпинВладимир ПутинСергей ШойгуКитайОренбургская областьРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Где смеятся?
20 сентября, 18:38
МЧМакс Черный
57523019
В армии строгое правило, если начпрод (прапорщик) ничего не спёр в кладовой за день, он вечером идет домой и по привычке несёт фуражку под мышкой. ;)
20 сентября, 16:30
Володиммер Демортов
17291904
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