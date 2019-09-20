Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание pic.twitter.com/pMdE0Xv7lQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 20, 2019

В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.

"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" — пошутил Герасимов.

В пятницу президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в которых участвуют более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Он также встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.