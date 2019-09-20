СМИ: из офиса президента Украины изымут документы о военном положении

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины добилось разрешения суда на изъятие из офиса президента страны копий секретных документов об инциденте с нарушившими границу РФ украинскими военными и о введении военного положения, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, ранее Госбюро расследований в рамках досудебного расследования получило разрешение на доступ к секретным документам о планировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и офисе президента. В сообщении агентства говорится, что СНБО письмом отказал ГБР в предоставлении копий указанных документов, поскольку не получил соответствующее разрешение офиса президента. Госбюро подало ходатайство в суд с требованием разрешить изъять секретные документы.

"В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в офисе президента на улице Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения… Решение суда обжалованию не подлежит. Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября", - цитирует данные решения суда агентство.

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госзмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.