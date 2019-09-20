На Украине завершили на 90% процесс выделения оператора ГТС из "Нафтогаза"

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости, Мария Князева. Процесс выделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из "Нафтогаза" завершен на 90%, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы считаем, что "Нафтогаз" уже прошел 90% всех вопросов, относящихся к созданию полноценной новой юридической структуры, которая станет новым оператором, выделенным и независимым от "Нафтогаза", - сказал он на конференции в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин страны в среду одобрил план отделения оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". Кабмин сообщил, что утвержденный план позволит завершить процесс выделения до конца года.