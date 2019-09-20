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РИА Новости

На Украине завершили на 90% процесс выделения оператора ГТС из "Нафтогаза"

14:55 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
© РИА Новости / Александр Максименко
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Пресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости, Мария Князева. Процесс выделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из "Нафтогаза" завершен на 90%, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Мы считаем, что "Нафтогаз" уже прошел 90% всех вопросов, относящихся к созданию полноценной новой юридической структуры, которая станет новым оператором, выделенным и независимым от "Нафтогаза", - сказал он на конференции в Брюсселе.
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин страны в среду одобрил план отделения оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". Кабмин сообщил, что утвержденный план позволит завершить процесс выделения до конца года.
Коболев сообщал, что базой для формирования нового оператора ГТС станет компания "Оператор газотранспортной системы Украины", которая сейчас является дочерней компанией "Укртрансгаза". Компания уже укомплектована персоналом, ей переданы необходимые для этой деятельности активы. Эта компания должна будет пройти сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и Энергетическом сообществе.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеМария КнязеваУкртрансгазаАндрей КоболевНафтогаз УкраиныБрюссельУкртрансгазУкраинаВ мире
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