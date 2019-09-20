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РИА Новости

Министр обороны Китая высоко оценил организацию учений "Центр-2019"

14:30 20.09.2019 (обновлено: 18:04 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне "Донгуз"
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне "Донгуз"
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Совместные учения показывают высокий уровень отношений России и Китая и помогают обменяться опытом боевой подготовки, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.
"Думаю, что совместное участие военнослужащих РФ и Китая в учениях показывает высокий уровень наших взаимоотношений, которые характеризуется как "плечом к плечу", - сказал Вэй Фэнхэ.
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Вчера, 12:55РИА Новости
Бомбардировщики России и Китая сбросили 150 бомб на учениях "Центр-2019"
Он подчеркнул, что во время подготовки и проведения стратегических командно-штабных учений стороны смогли обменяться опытом ведения боевых операций.
Министр обороны КНР поблагодарил Шойгу за приглашение посетить активную фазу учений.
Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в учениях.
Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
Вчера, 12:48РИА Новости
Путин и Жээнбеков поблагодарили командование учений "Центр-2019"
"Только что, во время проведения активной фазы, за которой мы наблюдали, я передал большой привет президенту РФ Владимиру Путину от Си Цзиньпина", - рассказал китайский министр.
Глава военного ведомства КНР дал высокую оценку организации учений.
Владимир Путин на военных учениях "Центр-2019"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (на втором плане) на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
1 из 15

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

Президент РФ Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
2 из 15

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
3 из 15

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
4 из 15

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
5 из 15

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
6 из 15

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

БМП-2 и танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
7 из 15

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
8 из 15

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
9 из 15

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
10 из 15

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Войска успешно справились с поставленными задачами.

Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
11 из 15

Войска успешно справились с поставленными задачами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

Танки Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
12 из 15

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
13 из 15

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
14 из 15

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на полигоне Донгуз
15 из 15

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 15

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 15

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 15

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 15

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 15

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 15

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 15

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 15

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 15

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Войска успешно справились с поставленными задачами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 15

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
14 из 15

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Си ЦзиньпинВладимир ПутинСергей ШойгуКитайОренбургская областьРоссияБезопасностьВ мире
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