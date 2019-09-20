Министр обороны Китая высоко оценил организацию учений "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне "Донгуз"

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне "Донгуз"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Совместные учения показывают высокий уровень отношений России и Китая и помогают обменяться опытом боевой подготовки, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

"Думаю, что совместное участие военнослужащих РФ и Китая в учениях показывает высокий уровень наших взаимоотношений, которые характеризуется как "плечом к плечу", - сказал Вэй Фэнхэ.

Он подчеркнул, что во время подготовки и проведения стратегических командно-штабных учений стороны смогли обменяться опытом ведения боевых операций.

Министр обороны КНР поблагодарил Шойгу за приглашение посетить активную фазу учений.

Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в учениях.

"Только что, во время проведения активной фазы, за которой мы наблюдали, я передал большой привет президенту РФ Владимиру Путину от Си Цзиньпина", - рассказал китайский министр.