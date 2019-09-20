Глава Башкирии продлил полномочия сенатора Лилии Гумеровой

Как сообщает правительство Башкирии, Гумерова родилась 16 декабря 1972 года в городе Учалы. По образованию педагог-психолог, трудовую деятельность начинала в школе. В 2001-2005 годах работала заместителем мэра города и Учалинского района по социальным вопросам. В 2007-2010 годах руководила отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения аппарата правительства Башкирии. До 2011 года была детским омбудсменом, в 2011–2012 годах - заместителем председателя госсобрания-курултая региона, до 2014 года была заместителем премьер-министра башкирского правительства. Гумерова представляет Башкирию в Совете Федерации с 25 сентября 2014 года, срок ее полномочий завершается в сентябре 2019 года. Она является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре СФ.