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РИА Новости

Глава Башкирии продлил полномочия сенатора Лилии Гумеровой

14:21 20.09.2019 (обновлено: 16:41 20.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров, который 19 сентября вступил в должность, назначил сенатором от региона Лилию Гумерову, сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым наделил Лилию Гумерову полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Как сообщает правительство Башкирии, Гумерова родилась 16 декабря 1972 года в городе Учалы. По образованию педагог-психолог, трудовую деятельность начинала в школе. В 2001-2005 годах работала заместителем мэра города и Учалинского района по социальным вопросам. В 2007-2010 годах руководила отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения аппарата правительства Башкирии. До 2011 года была детским омбудсменом, в 2011–2012 годах - заместителем председателя госсобрания-курултая региона, до 2014 года была заместителем премьер-министра башкирского правительства. Гумерова представляет Башкирию в Совете Федерации с 25 сентября 2014 года, срок ее полномочий завершается в сентябре 2019 года. Она является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре СФ.
Радий Хабиров
19 сентября, 10:56РИА Новости
Правительство Башкирии ушло в отставку после инаугурации Хабирова
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Республика БашкортостанРадий ХабировЛилия ГумероваСовет Федерации РФУфаРоссияПолитика
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