Путин и Жээнбеков поблагодарили командование учений "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне "Донгуз"

Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне "Донгуз"

ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командование стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

Учения проходят на полигоне Донгуз недалеко от Оренбурга. Российский лидер наблюдал за маневрами совместно с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

По легенде, войска РФ, КНР, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали коалиционную антитеррористическую группировку войск на оренбургском направлении для отражения агрессии незаконных вооруженных формирований и недопущения распространения терроризма. Вторая общевойсковая армия ВС РФ двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к "прочному удержанию обороны на занимаемом рубеже совместно с подразделениями смешанной бригады НОА КНР". Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и, на десятые сутки, восстановлению ситуации на госгранице.

Маневры с применением средств авиации, в том числе БПЛА, тяжелой военной техники, артиллерии, десантированием, в том числе беспарашютным, штурмовых отрядов, переброской гаубиц на внешней подвеске длились около 50 минут. После окончания основных боевых действий, Путин и Жээнбеков покинули командно-наблюдательный пункт, поблагодарив присутствующее там командование учений.

"Учения прошли планово, все цели учений достигнуты... Верховный (главнокомандующий) доволен", - заявил присутствовавший на учениях замминистра обороны Юнусбек Евкуров.