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РИА Новости

Путин остался доволен активной фазой учений "Центр-2019"

12:35 20.09.2019 (обновлено: 18:03 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПОЛИГОН "Донгуз" (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен активной фазой учений "Центр-2019", за которой он наблюдал лично на полигоне "Донгуз", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Очень позитивно отреагировал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции главы государства.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
Вчера, 12:25РИА Новости
Путин отметил важность участия Киргизии в учениях "Центр-2019"
Пресс-секретарь пояснил, что Путину в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.
В главных военных маневрах РФ этого года "Центр-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана). Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.
Владимир Путин на военных учениях "Центр-2019"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (на втором плане) на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
1 из 15

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

Президент РФ Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
2 из 15

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
3 из 15

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
4 из 15

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
5 из 15

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
6 из 15

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

БМП-2 и танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
7 из 15

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
8 из 15

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
9 из 15

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
10 из 15

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Войска успешно справились с поставленными задачами.

Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
11 из 15

Войска успешно справились с поставленными задачами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

Танки Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
12 из 15

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
13 из 15

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
14 из 15

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на полигоне Донгуз
15 из 15

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 15

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 15

Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 15

В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 15

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 15

В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 15

Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 15

По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 15

Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 15

Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Войска успешно справились с поставленными задачами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 15

Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
14 из 15

Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
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