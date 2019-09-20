Путин остался доволен активной фазой учений "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"

ПОЛИГОН "Донгуз" (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен активной фазой учений "Центр-2019", за которой он наблюдал лично на полигоне "Донгуз", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Очень позитивно отреагировал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции главы государства.

Пресс-секретарь пояснил, что Путину в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.