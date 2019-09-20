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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ заявили, что не против крещения родившихся в результате ЭКО детей

12:26 20.09.2019 (обновлено: 12:41 20.09.2019)
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© Fotolia / JackFКрещение
Крещение
© Fotolia / JackF
Крещение. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда назвал личным мнением высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, выступившего ранее против крещения детей, родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
"Если я правильно понял позицию отца Димитрия Смирнова, то он категорически против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или "суррогатного материнства", и настаивает на необходимости дождаться зрелого возраста появившегося на свет человека, для принятия самостоятельного решения. Замечу, что это личное мнение отца Димитрия", - написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что можно крестить любого младенца по вере крестных, в том числе рожденного в результате суррогатного материнства, и сослался на документ "О крещении младенцев, родившихся при помощи "суррогатной матери", принятый Синодом Русской церкви в конце 2013 года.
"Условием для совершения Таинства, согласно положению документа, является церковное покаяние родителей-восприемников. Ведь если они, крестя младенца, хотят его воспитывать в православии, то надо следовать учению Церкви или раскаяться в его игнорировании", - подчеркнул Легойда.
Он обратил внимание отца Димитрия на то, что существуют процедуры ЭКО, исключающие уничтожение "излишних эмбрионов", и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению, "иные же технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы". Легойда предложил родителям сообщать в отдел, "если при крещении требуют чего-то иного".
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Русская православная церковь считает искусственное оплодотворение допустимым средством медицинской помощи бездетным супругам (если это не сопровождается уничтожением оплодотворенных яйцеклеток), поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. Об этом сказано в документе "О крещении младенцев, родившихся при помощи "суррогатной матери", опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Там же указано, что Русская церковь выступает против суррогатного материнства, так как эта практика является "унижением человеческого достоинства женщины", тело которой в данном случае рассматривается как инкубатор.
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Религия и мировоззрениеискусственное оплодотворениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваОбщество
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