Основной этап учения "Центр-2019" пройдет в Оренбургской области

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" стартует 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженных сил Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил.
Уточняется, что в основу учений будет заложен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Подчеркивается, что от вооруженных сил РФ участие примут мотострелковые, танковые, ракетные, десантные, железнодорожные и другие войска, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Груша".
"От вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил НОАК", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что учения будут проходить по нескольким эпизодам.
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров. Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.