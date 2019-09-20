Основной этап учения "Центр-2019" пройдет в Оренбургской области

Танк Т-72 на полигоне "Юргинский" в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Архивное фото

Танк Т-72 на полигоне "Юргинский" в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" стартует 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженных сил Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Уточняется, что в основу учений будет заложен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Подчеркивается, что от вооруженных сил РФ участие примут мотострелковые, танковые, ракетные, десантные, железнодорожные и другие войска, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Груша".

"От вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил НОАК", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что учения будут проходить по нескольким эпизодам.