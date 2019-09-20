Прокуратура Венесуэлы опубликовала новые фото Гуаидо с членами наркокартеля

МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб опубликовал в ходе пресс-конференции новые снимки председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos ("Молодняк") и заявил, что преступники ликвидируют свидетелей переправки оппозиционного лидера в Колумбию.

"Человек на этой фотографии - гражданин Колумбии по прозвищу Менор (Младший). Товарищи по военизированной группировке наркоторговцев Los Rastrojos пытались найти его, чтобы убить, но не смогли и убили его родителей и родных - четырех человек. Гипотеза следствия в том, что его убили, чтобы заставить молчать о связи Гуаидо с Los Rastrojos", - заявил генпрокурор в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на странице чиновника в Twitter.

Среди новых снимков, распространенных прокуратурой Венесуэлы, есть изображения Гуаидо в обнимку с предполагаемым лидером ячеек наркокартеля, ответственных за похищение людей на территории венесуэльского штата Тачира. На другом снимке этот лидер по прозвищу "бедный босс" сидит за рулем автомобиля, везущего Гуаидо.

Прокуратура Венесуэлы ведет расследование событий 23 февраля, по версии обвинителей имел место преступный сговор Хуана Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Los Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.

Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте, Боливия, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сняться с ним.