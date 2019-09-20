Лучшие фото недели: цирк, бодипозитив и серфинг с домашними животными

Фестиваль Music Midtown в Атланте.
Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за нехватки топлива и роста цен на бензин.
Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за нехватки топлива и роста цен на бензин.
Девушка фотографируется на фоне граффити ET Fresh Jerky в Неваде.
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге.
Кавалерийский почетный эскорт тренируется на пляже Схевенинген в Нидерландах.
Кавалерийский почетный эскорт тренируется на пляже Схевенинген в Нидерландах.
Парад воздушных шаров в Брюсселе.
Модели на акции сторонников бодипозитива All Sizes Catwalk в Париже.
Модели на акции сторонников бодипозитива All Sizes Catwalk в Париже.
Дети играют с фотоаппаратом в Бангладеш.
Россиянка Арина Аверина выполняет упражнения с мячом в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Россиянка Арина Аверина выполняет упражнения с мячом в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Танк Т-72 на Юргинском полигоне в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".
Танк Т-72 на Юргинском полигоне в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".
Дональд Трамп осматривает строящуюся стену на границе между США и Мексикой.
Показ Julien x Gabriela на Неделе моды в Лондоне.
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.
Протест экоактивистов во Франкфурте.
Протест экоактивистов во Франкфурте.
Реконструкция эпизода Афганской войны (1979-1989 годов) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Реконструкция эпизода Афганской войны (1979-1989 годов) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока.
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока.
Северокорейские студенты фотографируются на озере Чхонджи.
Лесные пожары в Амазонии.
Палестинские дети играют в лагере беженцев Аль-Шати в Газе.
Женщина плывет на лодке по заросшему кувшинками озеру Дал в Сринагаре.
Участники осеннего велофестиваля в Москве.
Овца пасется на лугу в коммуне Хазельдорфе на севере Германии.
Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 килограммов против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 килограммов против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
Последствия проливных дождей в Испании.
Беспорядки в одном из центральных районов Афин.
Лошадь пасется возле Белой скалы (Ак-Кая) в Крыму.
Лошадь пасется возле Белой скалы (Ак-Кая) в Крыму.
Участники фестиваля циркового искусства, посвященного 100-летию отечественного государственного цирка, на Бульварном кольце в Москве.
Участники фестиваля циркового искусства, посвященного 100-летию отечественного государственного цирка, на Бульварном кольце в Москве.
Девушки из группы поддержки американской футбольной команды "Лос-Анджелес Рэмс" перед матчем с "Нью-Орлеан Сэйнтс".
Девушки из группы поддержки американской футбольной команды "Лос-Анджелес Рэмс" перед матчем с "Нью-Орлеан Сэйнтс".
Заплыв на сапсерфах с домашними животными Petshop Sup в Санкт-Петербурге.
Заплыв на сапсерфах с домашними животными Petshop Sup в Санкт-Петербурге.