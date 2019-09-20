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РИА Новости

Лучшие фото недели: цирк, бодипозитив и серфинг с домашними животными

11:10 20.09.2019 (обновлено: 19:52 20.09.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Getty Images for Live Nation/Scott Legato

Фестиваль Music Midtown в Атланте.

Фестиваль Music Midtown в Атланте, штат Джорджия
1 из 30

Фестиваль Music Midtown в Атланте.

© AFP 2019 / Getty Images for Live Nation/Scott Legato
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за нехватки топлива и роста цен на бензин.

Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
2 из 30

Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за нехватки топлива и роста цен на бензин.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery
© AFP 2019 / Bridget Bennett

Девушка фотографируется на фоне граффити ET Fresh Jerky в Неваде.

Девушка фотографируется с граффити ET Fresh Jerky в штате Невада
3 из 30

Девушка фотографируется на фоне граффити ET Fresh Jerky в Неваде.

© AFP 2019 / Bridget Bennett
© REUTERS / Jorge Silva

Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге.

Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
4 из 30

Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге.

© REUTERS / Jorge Silva
© AFP 2019 / ANP/Koen van Weel

Кавалерийский почетный эскорт тренируется на пляже Схевенинген в Нидерландах.

Члены Кавалерийского почетного эскорта тренируются на пляже Принсьесдага, в Схевенингене
5 из 30

Кавалерийский почетный эскорт тренируется на пляже Схевенинген в Нидерландах.

© AFP 2019 / ANP/Koen van Weel
© REUTERS / Francois Lenoir

Парад воздушных шаров в Брюсселе.

Парад в День воздушного шара в центре Брюсселя, Бельгия
6 из 30

Парад воздушных шаров в Брюсселе.

© REUTERS / Francois Lenoir
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin

Модели на акции сторонников бодипозитива All Sizes Catwalk в Париже.

Модели на мероприятии All Sizes Catwalk в Париже
7 из 30

Модели на акции сторонников бодипозитива All Sizes Catwalk в Париже.

© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Дети играют с фотоаппаратом в Бангладеш.

Дети играют с фотоаппаратом в Дакке, Бангладеш
8 из 30

Дети играют с фотоаппаратом в Бангладеш.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Россиянка Арина Аверина выполняет упражнения с мячом в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Арина Аверина выполняет упражнения с мячом квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 в Баку
9 из 30

Россиянка Арина Аверина выполняет упражнения с мячом в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танк Т-72 на Юргинском полигоне в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

Танк Т-72 на полигоне Юргинский в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений Центр-2019
10 из 30

Танк Т-72 на Юргинском полигоне в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Tom Brenner

Дональд Трамп осматривает строящуюся стену на границе между США и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
11 из 30

Дональд Трамп осматривает строящуюся стену на границе между США и Мексикой.

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2019 / Tolga Akmen

Показ Julien x Gabriela на Неделе моды в Лондоне.

Модель на показе Julien x Gabriela в рамках Недели моды в Лондоне
12 из 30

Показ Julien x Gabriela на Неделе моды в Лондоне.

© AFP 2019 / Tolga Akmen
© AP Photo / Ramon Espinosa

Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.

Последствия урагана Дориан в Абако, Багамские острова
13 из 30

Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© AP Photo / Michael Probst

Протест экоактивистов во Франкфурте.

Активист в маске во Франкфурте, Германия
14 из 30

Протест экоактивистов во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Реконструкция эпизода Афганской войны (1979-1989 годов) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.

Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах
15 из 30

Реконструкция эпизода Афганской войны (1979-1989 годов) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани (слева направо) на совместной пресс-конференции
16 из 30

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока.

Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
17 из 30

Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2019 / Ed Jones

Северокорейские студенты фотографируются на озере Чхонджи.

Cеверокорейские студенты фотографируются возле озера Чонджи
18 из 30

Северокорейские студенты фотографируются на озере Чхонджи.

© AFP 2019 / Ed Jones
© REUTERS / Ricardo Moraes

Лесные пожары в Амазонии.

Лесные пожары в джунглях бассейна реки Амазонки
19 из 30

Лесные пожары в Амазонии.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинские дети играют в лагере беженцев Аль-Шати в Газе.

Палестинские дети играют в лагере беженцев Аль-Шати в городе Газа
20 из 30

Палестинские дети играют в лагере беженцев Аль-Шати в Газе.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Женщина плывет на лодке по заросшему кувшинками озеру Дал в Сринагаре.

Женщина плывет на лодке сквозь кувшинки на озере Дал в Сринагаре
21 из 30

Женщина плывет на лодке по заросшему кувшинками озеру Дал в Сринагаре.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участники осеннего велофестиваля в Москве.

Участники осеннего велофестиваля в Москве
22 из 30

Участники осеннего велофестиваля в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© AFP 2019 / dpa/Daniel Bockwoldt

Овца пасется на лугу в коммуне Хазельдорфе на севере Германии.

Овца пасется на поле в Хазельдорфе, Германия
23 из 30

Овца пасется на лугу в коммуне Хазельдорфе на севере Германии.

© AFP 2019 / dpa/Daniel Bockwoldt
© РИА Новости / Александр Кряжев

Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 килограммов против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге
24 из 30

Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 килограммов против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© REUTERS / Susana Vera

Последствия проливных дождей в Испании.

Последствия проливных дождей Альморади, Испания
25 из 30

Последствия проливных дождей в Испании.

© REUTERS / Susana Vera
© AFP 2019 / Louisa Gouliamaki

Беспорядки в одном из центральных районов Афин.

Беспорядки в центральном районе Афин Экзархия
26 из 30

Беспорядки в одном из центральных районов Афин.

© AFP 2019 / Louisa Gouliamaki
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Лошадь пасется возле Белой скалы (Ак-Кая) в Крыму.

Лошадь пасется возле Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма
27 из 30

Лошадь пасется возле Белой скалы (Ак-Кая) в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля циркового искусства, посвященного 100-летию отечественного государственного цирка, на Бульварном кольце в Москве.

Участники фестиваля циркового искусства Росгорцирка, посвященного 100-летию отечественного государственного цирка, на Бульварном кольце в Москве
28 из 30

Участники фестиваля циркового искусства, посвященного 100-летию отечественного государственного цирка, на Бульварном кольце в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / John Cordes

Девушки из группы поддержки американской футбольной команды "Лос-Анджелес Рэмс" перед матчем с "Нью-Орлеан Сэйнтс".

Девушки из группы поддержки американской футбольной команды Лос-Анджелес Рэмс перед матчем с Нью-Орлеан Сэйнтс в Лос-Анджелесе
29 из 30

Девушки из группы поддержки американской футбольной команды "Лос-Анджелес Рэмс" перед матчем с "Нью-Орлеан Сэйнтс".

© AP Photo / John Cordes
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Заплыв на сапсерфах с домашними животными Petshop Sup в Санкт-Петербурге.

Участница заплыва Petshop Sup на сапсерфах с домашними животными в гавани торгово-развлекательного центра Питерлэнд в Санкт-Петербурге
30 из 30

Заплыв на сапсерфах с домашними животными Petshop Sup в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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