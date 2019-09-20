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РИА Новости

Бои без правил: подростки "забивают" друг друга ради лайков

08:00 20.09.2019 (обновлено: 08:33 20.09.2019)
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Кадр из видео группы "Школьные забивы"
Кадр из видео группы Школьные забивы
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Сети набирают популярность короткие видео с драками подростков — это называют "забивами". Потасовку снимают на камеру, выгружают в интернет и устраивают голосование, чтобы определить лучшего бойца. Не во всех роликах драки настоящие — есть и постановочные. Так тинейджеры решают споры и развлекаются. И все же главное — количество просмотров и лайков. Зачем это несовершеннолетним — в материале РИА Новости.

Забивные и офники

"Забивные" ведут себя как околофутбольные фанаты. Эта субкультура, приверженцы которой кратко именуют себя офниками, распространилась в начале 2010-х. Сеть заполонили видео с драками фанатских группировок. Но если околофутбольщики бились исключительно за любимую команду, то сейчас кулаки пускают в ход из-за любых разногласий или личной неприязни. Потасовку, как правило, снимают и выкладывают в интернет.
Игорь И. (имя изменено в интересах несовершеннолетнего. — Прим. ред.) в беседе с корреспондентом РИА Новости объяснил, чем "забивные" отличаются от офников. "Забивы" — для того, чтобы решить какой-то спор и выяснить, кто сильнее. Участвуют две команды подростков в возрасте от 14 до 18 лет. От каждой по одному бойцу. Все остальные — просто болельщики. Четких правил нет. Офники действуют жестче "забивных". По словам Игоря, сам он никогда не дрался, но признался: среди его сверстников "забиваются" многие.
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Ставьте лайки

Видео подростковых драк длятся всего 15-30 секунд. Их публикуют в соцсетях в различных группах, доступ к некоторым ограничен. Именно в закрытых пабликах проводят анонимные голосования, выявляющие лучшего бойца. Один из таких победителей живет в подмосковной Истре. В его группе порядка 600 подписчиков — друзья, знакомые бойцов и болельщики. Видео с "забивов" должно набрать не менее 100 лайков, прежде чем появится новое. Записи участники паблика предоставляют администратору, и тот публикует их на стене сообщества.
Подросток из Истры рассказал, что участвует в "забивах" только из личного интереса. Есть несколько известных коллективов, у каждого свое название. Парни "от нечего делать" собираются, дерутся, снимают видео, монтируют "вайны" (короткие видеозаписи под ритмичную музыку) и выкладывают в Сеть — "все ради лайков и хайпа". Некоторые драки ненастоящие. По словам несовершеннолетнего, однажды им с друзьями захотелось привлечь внимание девочек. Устроили шуточную драку, а на видео все выглядело как по-настоящему.
Из-за наложенных эффектов не так-то просто определить, какое видео в группе истринских тинейджеров постановочное, а какое реальное. За разъяснениями РИА Новости обратилось в пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Однако в офисе детского омбудсмена от комментариев отказались, заверив, что взяли информацию на контроль и передали ссылку на паблик в комиссию по делам несовершеннолетних.
Кадр из видео с дракой подростков
Кадр из видео с дракой подростков
Кадр из видео с дракой подростков

"Никто не хочет быть униженным"

Немаловажную роль в "забивах" играют болельщики. Их в команду набирают сами бойцы. Как правило, предпочтение отдают парням крепкого телосложения. Услуги сопровождающих нередко приходится оплачивать. "Чтобы все видели: ты дружишь с крутыми ребятами, — поясняет подросток. — Худому могут заплатить от 100 до 500 рублей, а мощным — до двух тысяч".
Еще есть "вайнеры" — они не только снимают реальные и постановочные драки, но и монтируют ролики. Личное присутствие необязательно. "Вайнерам" можно скинуть видеофрагменты, они обработают их и выгрузят готовое видео в Сеть. "Если канал "вайнера" раскручен, один "вайн", который может собрать сто тысяч просмотров, стоит 900 рублей. Платят за это бойцы", — уточняет Игорь.
В группах "ВКонтакте" короткие видео с фейковыми драками нередко вызывают споры. Комментаторы не всегда спокойно реагируют на подобное творчество "вайнеров": переходят на личности и оскорбляют героев роликов, искренне полагая, что бой настоящий.
Игорь заметил, что "вайнеры" обычно скрывают лицо, поскольку "за такую деятельность их могут избить". Оказывается, "забивным" не очень нравится, когда "вайнеры" присутствуют на драках — ведь они могут снять видео и выложить его, не предупредив об этом проигравшего, а "никто не хочет быть униженным". Порой "вайнер" приходит на "забив" без приглашения и выкладывает видео без спроса, тогда "проигравший может найти его и отлупить".
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Главаря "забивные" выбирают редко. Обычно те, кто хочет подраться, все решают между собой: "Организатор нужен только для того, чтобы определить место "забива". Как правило, это какой-нибудь пустырь".

"Стенка на стенку"

С вопросом, зачем подростки устраивают показательные драки и как это искоренить, РИА Новости обратилось к экспертам. "Любое деструктивное движение дает молодежи способ самореализации и утверждения себя, так они пытаются показать "крутость" в своем кругу. Раньше борьба за лидерство выливалась в драки между школами — что называется, "стенка на стенку". Сейчас это приобрело новый формат", — объяснил сопредседатель Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" Сергей Бондаренко.

А по мнению руководителя Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Дениса Заварзина, устраивая "забивы", подростки стараются подражать популярным блогерам, набирающим миллионы просмотров. "Дети по природе своей жестоки, особенно под влиянием коллектива. И, конечно, выражаясь молодежным сленгом, "хайпануть" на контенте с насилием намного проще, чем заявить о себе по-другому, — заметил эксперт. — Жестоко посмеяться над людьми — подростки предпочитают именно такой формат. Например, они создают неловкие ситуации для сверстников и снимают видео с провокациями. В худшем случае — организуют драки в стиле боев без правил. И это продукт как для затравленных подростков, которые видят, что больно бывает не только им, так и для агрессоров, получающих за просмотром таких видео дозу адреналина и прямое руководство к действию".

Заварзин добавил, что подобный контент — противоправный. "Необходимо проявлять гражданскую ответственность, принимая меры по его нераспространению: писать в администрацию соцсетей, обращаться на горячую линию МВД России. Чтобы ребенок не стал потребителем негативной информации, нужно знать, чем он живет — как в реальном, так и виртуальном пространстве", — подчеркивает специалист.
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В свою очередь, депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина указала, что "важно направлять энергию ребенка в более безопасное русло". "Надо понимать, что мы имеем дело не со стихийными подростковыми драками, а организованными мероприятиями. Поэтому проблему не решить только запретами. Есть практики проникновения в подобные сообщества специально подготовленных людей: они работают изнутри, повышая личную безопасность их участников. Например, вводят специальную амуницию, предлагают альтернативные варианты состязаний — короткие видео со спортивных соревнований с собственным участием или ЗОЖ-челленджи, которые могут быть не менее популярными у подростков, чем кулачные бои", — говорит парламентарий.
"По итогам последних исследований, под влиянием деструктивных сообществ находится порядка 5,8 миллиона детей и подростков в России, — сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. — В прошлом году мы предложили дополнить систему блокировки запрещенного контента нормами, предусматривающими административную ответственность организаторов распространения информации (социальных сетей — "ВКонтакте", Telegram, "Фейсбук" и других). Также мы рекомендовали установить для "информационных посредников" штрафы в зависимости от оборота компании по аналогии со штрафами за нарушение антимонопольного законодательства". Мизулина отметила, что в Совете Федерации уже создана рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта.
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