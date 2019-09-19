Юнкер заявил, что заключение соглашения по Brexit возможно

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС, в противном случае последствия будут "катастрофическими".

"Я думаю, мы можем заключить соглашение. Я делаю все, чтобы заключить сделку, потому что мне не нравится идея выхода без соглашения", - приводит телеканал слова Юнкера.

Глава Еврокомиссии добавил, что, по его мнению, выход Великобритании из ЕС без соглашения будет иметь "катастрофические последствия как минимум в течение одного года".

"Мы готовы к выходу без соглашения, и, я надеюсь, Британия тоже готова, но я не уверен", - отметил Юнкер.

Юнкер также подтвердил сообщения о том, что премьер-министр Борис Джонсон направил ему документы с изложением идей для нового соглашения по Brexit, однако добавил, что еще не успел ознакомиться с ними.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. При этом Еврокомиссия неоднократно заявляла, что менять сам текст договора о "разводе" не намерена.