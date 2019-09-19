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РИА Новости

Юнкер заявил, что заключение соглашения по Brexit возможно

20:50 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС, в противном случае последствия будут "катастрофическими".
"Я думаю, мы можем заключить соглашение. Я делаю все, чтобы заключить сделку, потому что мне не нравится идея выхода без соглашения", - приводит телеканал слова Юнкера.
Глава Еврокомиссии добавил, что, по его мнению, выход Великобритании из ЕС без соглашения будет иметь "катастрофические последствия как минимум в течение одного года".
"Мы готовы к выходу без соглашения, и, я надеюсь, Британия тоже готова, но я не уверен", - отметил Юнкер.
Юнкер также подтвердил сообщения о том, что премьер-министр Борис Джонсон направил ему документы с изложением идей для нового соглашения по Brexit, однако добавил, что еще не успел ознакомиться с ними.
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. При этом Еврокомиссия неоднократно заявляла, что менять сам текст договора о "разводе" не намерена.
На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонТереза МэйЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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