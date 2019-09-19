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РИА Новости

ФАС утвердила рост тарифов в плацкарте и общих вагонах на 3,5%

19:36 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России утвердило рост тарифов в плацкарте и общих вагонах в России в 2020 году на 3,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Правительство РФ утвердило индексацию грузотарифа РЖД с 2019 по 2025 год по принципу потребительская "инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта". Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и период 2021-2022 годов, которые имелся в распоряжении РИА Новости в августе, предусматривал рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в регулируемом сегменте - плацкарт и общие вагоны - в 2020 году на 3,5%.
"Правлением ФАС утверждена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования РЖД, ФПК, пассажирской компании "Сахалин" и "Гранд Экспресса" на 2020 год в размере 3,5%. Решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года", - сообщили в пресс-службе в четверг.
В ФАС также отметили, что решения по дерегулированию перевозок в указанных сегментах пока отложены. "Решения по дерегулированию таких перевозок в отдельных направлениях отложены. Ведутся консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров, а также обязательств РЖД и ФПК по повышению уровня комфортности в поездах дальнего следования", - пояснили в антимонопольном ведомстве.
Пассажиры в вагоне поезда
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Тарифы в плацкарте и общих вагонах в РФ с 1 января 2019 года индексировались на 3,9%.
Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую устанавливает ФАС.
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляет "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Тариф для нее в регулируемом сегменте определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
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