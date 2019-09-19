Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T09:11Z
https://ria.ru/20190919/1558865952.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/53/1554945334_0:274:2911:1911_1036x0_80_0_0_73070c692543ca00af8c59e1164f2a12.jpg
РИА Новости

Эксперты узнали, сколько учащихся считают сложным выбор профессии будущего

19:03 19.09.2019 (обновлено: 09:11 20.09.2019)
270
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ученики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более двух третей школьников, студентов и их родителей считают, что сейчас сложно выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, следует из данных совместного исследования образовательного портала GeekBrains и исследовательской компании ResearchMe.
В исследовании приняли участие 1,4 тысячи пользователей рунета: школьники старше 14 лет, студенты и родители учащихся школ и вузов.
"При этом 68% детей и 72% родителей считают, что выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, сегодня сложнее, чем раньше", - говорится в исследовании.
Отмечается, что по мнению всех участников исследования, будущее за IT-специалистами (так ответили 42% школьников и студентов и 24% родителей) и программистами (39% и 27% соответственно). Также респонденты считают, что хорошие перспективы ждут предпринимателей - 31% учащихся и 22% родителей, врачей - 25% и 20% соответственно, и юристов - 19% и 20%.
"Возможность стать предпринимателем рассматривают почти три четверти (72%) школьников и студентов", - говорится в исследовании.
Добавляется, что 51% родителей готовы помочь детям с оплатой обучения за рубежом, ожидают такой помощи - 24% учащихся, однако об обучении за рубежом мечтают 44% учащихся и 30% их родителей. Уточняется, что 53% школьников и студентов хотели бы отправиться в другую страну на стажировку, желают такого для своих детей - 47% родителей.
Собеседование при приеме на работу
28 августа, 10:35Навигатор абитуриента
Эксперты советуют студентам не бояться стажировок, потом это окупится
100300
Обсудить 0
Кем статьНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Бьюти-блогер из Норфолка Саманта
Британка узнала о смертельном диагнозе, пожаловавшись на головную боль
РИА
Новости
Урок информатики
В РПЦ прокомментировали возможное исключение основ религий из программ школ
Российский паспорт
Путин сократил необходимый трудовой стаж для получения гражданства России
Единая Россия
"Единая Россия" создала фракцию из 19 человек в Мосгордуме
Лента
новостей
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
ЕК считает долгосрочный контракт на транзит газа через Украину приоритетом
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
На встрече по газу в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2"
Снимок Джастина Трюдо в образе Аладдина, опубликованный журналом TIME
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме
Павел Устинов в суде
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Пользователь с ноутбуком
Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа
Триумфальная арка в Кишиневе
Эксперты рассказали, поедут ли туристы в Молдавию
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
Лента новостейМолния