Эксперты узнали, сколько учащихся считают сложным выбор профессии будущего

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более двух третей школьников, студентов и их родителей считают, что сейчас сложно выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, следует из данных совместного исследования образовательного портала GeekBrains и исследовательской компании ResearchMe.
В исследовании приняли участие 1,4 тысячи пользователей рунета: школьники старше 14 лет, студенты и родители учащихся школ и вузов.
"При этом 68% детей и 72% родителей считают, что выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, сегодня сложнее, чем раньше", - говорится в исследовании.
Отмечается, что по мнению всех участников исследования, будущее за IT-специалистами (так ответили 42% школьников и студентов и 24% родителей) и программистами (39% и 27% соответственно). Также респонденты считают, что хорошие перспективы ждут предпринимателей - 31% учащихся и 22% родителей, врачей - 25% и 20% соответственно, и юристов - 19% и 20%.
"Возможность стать предпринимателем рассматривают почти три четверти (72%) школьников и студентов", - говорится в исследовании.
Добавляется, что 51% родителей готовы помочь детям с оплатой обучения за рубежом, ожидают такой помощи - 24% учащихся, однако об обучении за рубежом мечтают 44% учащихся и 30% их родителей. Уточняется, что 53% школьников и студентов хотели бы отправиться в другую страну на стажировку, желают такого для своих детей - 47% родителей.