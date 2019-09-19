Эксперты узнали, сколько учащихся считают сложным выбор профессии будущего

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более двух третей школьников, студентов и их родителей считают, что сейчас сложно выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, следует из данных совместного исследования образовательного портала Более двух третей школьников, студентов и их родителей считают, что сейчас сложно выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, следует из данных совместного исследования образовательного портала GeekBrains и исследовательской компании ResearchMe

В исследовании приняли участие 1,4 тысячи пользователей рунета: школьники старше 14 лет, студенты и родители учащихся школ и вузов.

"При этом 68% детей и 72% родителей считают, что выбрать профессию, которая будет востребована и через 20 лет, сегодня сложнее, чем раньше", - говорится в исследовании.

Отмечается, что по мнению всех участников исследования, будущее за IT-специалистами (так ответили 42% школьников и студентов и 24% родителей) и программистами (39% и 27% соответственно). Также респонденты считают, что хорошие перспективы ждут предпринимателей - 31% учащихся и 22% родителей, врачей - 25% и 20% соответственно, и юристов - 19% и 20%.

"Возможность стать предпринимателем рассматривают почти три четверти (72%) школьников и студентов", - говорится в исследовании.