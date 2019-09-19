Биография Зина аль-Абидина бен Али

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али родился 3 сентября 1936 года в городе Хамам-Сус, расположенном на северном побережье Туниса.

Во время обучения в средней школе участвовал в антиколониальном движении, за что был несколько раз арестован.

После провозглашения независимости был направлен на учебу во Францию. Учился в общевойсковом (в Сен-Сир) и артиллерийском (в Шалон-сюр-Марн) училищах, окончил также американское высшее училище безопасности и разведки и училище противовоздушной обороны США.

В 1958-1974 годах служил офицером генерального штаба тунисской армии.

В 1974-1977 годах был военным атташе в посольстве Туниса в Марокко.

Вернувшись в Тунис, возглавлял Службу национальной безопасности.

С 1980 года был послом Туниса в Польше.

В 1984 году занял пост государственного секретаря по национальной безопасности, в 1985 году возглавил министерство по национальной безопасности.

В 1986 году занял пост министра внутренних дел.

В 1987 году был назначен премьер-министром страны.

В ноябре 1987 в результате бескровного конституционного переворота сместил президента Хабибу Бургибу и занял пост главы государства.

В апреле 1989 года был выбран президентом Туниса, получив поддержку более 99% избирателей. Переизбрался в 1994, 1999, 2004 и 2009 годах с подавляющим перевесом голосов.

В январе 2011 года в Тунисе произошла "жасминовая революция" . Акции протеста были вызваны недовольством населения отсутствием политических свобод, социальным неравенством, разгулом коррупции и безработицей. Жертвами беспорядков несколько сотен человек, более 2 тысяч получили ранения.

20 июня 2011 года суд Туниса заочно приговорил свергнутого президента страны Зина аль-Абидина бен Али и его супругу Лейлу Трабелси к 35 годам тюремного заключения каждого. Бывшему лидеру государства и его супруге было предъявлено свыше 90 обвинений. В частности, в использовании государственных средств в целях личного обогащения, присвоения государственного имущества, хранении и незаконном обороте наркотиков и оружия. Также в вину экс президенту вменялись действия, которые привели к гибели демонстрантов во время беспорядков.

Помимо лишения свободы, суд обязал супругов выплатить штраф в размере 91 миллиона тунисских долларов (65,5 миллиона долларов США).

В июне 2012 года Военный суд в Тунисе приговорил Зина аль-Абидина бен Али к пожизненному лишению свободы за соучастие в убийстве более 300 демонстрантов в ходе "жасминовой революции".

В июле 2012 года Зин аль-Абидин бен Али во второй раз заочно был приговорен военным трибуналом к пожизненному заключению по обвинению в причастности к убийству демонстрантов в дни "жасминовой революции" в 2011 году.

Кроме того Зин аль-Абидин бен Али имеет еще несколько заочных приговоров

Весной 2018 года экс-лидер Туниса заявил о готовности вернуться в Тунис и предстать перед судом при условии, что судебное разбирательство будет справедливым.

13 сентября 2019 года стало известно, что находящийся в изгнании в Саудовской Аравии бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем.

19 сентября 2019 года тунисская радиостанция "Мозаик ФМ" сообщила , что Зин аль-Абидин бен Али скончался.