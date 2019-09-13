Свергнутый президент Туниса попал в больницу, сообщил его адвокат

ДОХА, 13 сен - РИА Новости. Находящийся в изгнании в Саудовской Аравии бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем, сообщил адвокат экс-президента Мунир бен Салха, чьи слова приводит эмиратская газета Находящийся в изгнании в Саудовской Аравии бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем, сообщил адвокат экс-президента Мунир бен Салха, чьи слова приводит эмиратская газета "Аль-Иттихад"

"Его дочь сообщила мне, что он помещен в больницу, у него проблемы со здоровьем, но состояние сейчас стабильное", - отметил адвокат.

Издание отмечает, что представитель бывшего главы Туниса впервые сообщил о состоянии его здоровья с момента переезда бен Али в Саудовскую Аравию.

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. Впоследствии суд Туниса приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года.