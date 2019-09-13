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РИА Новости

Свергнутый президент Туниса попал в больницу, сообщил его адвокат

14:09 13.09.2019 (обновлено: 14:49 13.09.2019)
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© AP Photo / Christophe EnaПорванный плакат бывшего президента Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. 16 января 2011 года
Порванный плакат бывшего президента Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. 16 января 2011 года
© AP Photo / Christophe Ena
ДОХА, 13 сен - РИА Новости. Находящийся в изгнании в Саудовской Аравии бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем, сообщил адвокат экс-президента Мунир бен Салха, чьи слова приводит эмиратская газета "Аль-Иттихад".
"Его дочь сообщила мне, что он помещен в больницу, у него проблемы со здоровьем, но состояние сейчас стабильное", - отметил адвокат.
Издание отмечает, что представитель бывшего главы Туниса впервые сообщил о состоянии его здоровья с момента переезда бен Али в Саудовскую Аравию.
Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. Впоследствии суд Туниса приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года.
Жасминовая революция в Тунисе
17 декабря 2015, 10:26РИА Новости
Антиправительственные волнения в Тунисе ("жасминовая революция")17 декабря 2015 года исполняется 5 лет с начала антиправительственных волнений в Тунисе. Подробнее об антиправительственных волнениях в Тунисе читайте в справке РИА Новости.
Весной 2018 года экс-лидер Туниса встретился в Джидде с бывшим представителем партии "Ан-Нахда", которому сообщил, что готов вернуться в Тунис и предстать перед судом при условии, что судебное разбирательство будет справедливым.
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Саудовская АравияТунис (страна)Зин аль-Абидин бен АлиВ мире
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