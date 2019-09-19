Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу Украины вернуть украинское гражданство высланному из страны епископу Макаровскому канонической Украинской православной церкви, наместнику Десятинного монастыря в Киеве Гедеону (Харону), говорится в постановлении суда, опубликованном изданием theБабель.

В феврале в УПЦ сообщили, что наместник Десятинного монастыря Киева Гедеон осветил в конгрессе США ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о дискриминации церкви властями Украины, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций. По возвращении на родину его задержали в киевском аэропорту "Борисполь". Бывший в то время пресс-секретарем главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что по прилету пограничники изъяли у епископа украинский паспорт, и обвинил его в "антиукраинской пропаганде". Позднее он сообщил, что Гедеон вылетел обратным рейсом во Франкфурт.

"Признать противоправным и отменить решение Государственной миграционной службы в Волынской области от 21 июня 2018 года об отмене решения Отдела госдепартамента по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц управления МВД Украины в Волынской области от 30 апреля 2011 года о приобретении гражданства Украины по территориальному происхождению в соответствии с частью 1 ст. 8 Закона Украины "Про гражданство" Харону Юрию Самуиловичу", - сказано в постановлении.