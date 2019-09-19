Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина попросил прощения

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост "Метро" в украинской столице, попросил прощения у жителей Киева и заявил, что хотел привлечь к себе внимание, сообщила в четверг министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда.

Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Мы были у него вместе с другими ветеранами… Мы хотим передать... он просит прощения перед всеми, в частности перед жителями Киева за неудобства, которые возникли вчера", - заявила Коляда на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

По ее словам, мужчина сообщил властям, что у него не было намерений подрывать мост, "все что он хотел - это привлечь к себе внимание".