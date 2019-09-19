В Японии в театре Кабуки покажут пьесу по альбому Queen

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Японии в октябре состоится премьера пьесы театра Кабуки, вдохновленной альбомом A Night At The Opera группы Queen, . В Японии в октябре состоится премьера пьесы театра Кабуки, вдохновленной альбомом A Night At The Opera группы Queen, сообщает NME.

Queen одобрила спектакль под названием Q: A Night At The Opera, в нем будут задействованы все песни с одноименного альбома. Показы пройдут в Токио, Осаке и Китаксюсю.

Пьесу поставил Хидеки Нода из независимой театральной компании NODA•MAP. По словам Нода, ему предложили превратить A Night At The Opera в спектакль за два года до успеха байопика "Богемская рапсодия".

Брайан Мэй из группы Queen отметил, что он "взволнован" и для него "большая честь" использование его саундтрека в пьесе: "Прекрасно стать частью японской культуры спустя столько лет".

Действие спектакля происходит в средневековой Японии, в его основе шекспировская "Ромео и Джульетта" с переделанным финалом: влюбленным удается выжить.