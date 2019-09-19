Страны ЕАЭС ощутили позитивный эффект от интеграции, заявила Матвиенко

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся к интеграционное объединение, все его государства-члены ощутили позитивный эффект, говорится в приветствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам международной конференции "Пять лет договору о ЕАЭС: роль суда".

"Сегодня можно констатировать, что за прошедшие годы Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение. Все государства-члены ЕАЭС ощутили позитивный эффект интеграции, расширилось их взаимодействие в финансово-банковской секторе, в области транспорта, промышленности, медицины", - говорится в приветствии Матвиенко, которое озвучил в Минске председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Спикер Совета Федерации считает, что одним из условий развития единого экономического пространства является деятельность межгосударственных органов по формированию общей сферы правоприменения. "Важнейшим из этих органов является Суд Евразийского экономического союза, созданный для решения спорных вопросов, возникающих в условиях интеграции", - отметила Матвиенко.