Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T11:40Z
https://ria.ru/20190919/1558841598.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:9:1550:881_1036x0_80_0_0_de86299bb64b8ad3d66649e2a4d624f7.jpg
РИА Новости

Страны ЕАЭС ощутили позитивный эффект от интеграции, заявила Матвиенко

11:40 19.09.2019
468
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся к интеграционное объединение, все его государства-члены ощутили позитивный эффект, говорится в приветствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам международной конференции "Пять лет договору о ЕАЭС: роль суда".
"Сегодня можно констатировать, что за прошедшие годы Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение. Все государства-члены ЕАЭС ощутили позитивный эффект интеграции, расширилось их взаимодействие в финансово-банковской секторе, в области транспорта, промышленности, медицины", - говорится в приветствии Матвиенко, которое озвучил в Минске председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
12 сентября, 23:54РИА Новости
Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
Спикер Совета Федерации считает, что одним из условий развития единого экономического пространства является деятельность межгосударственных органов по формированию общей сферы правоприменения. "Важнейшим из этих органов является Суд Евразийского экономического союза, созданный для решения спорных вопросов, возникающих в условиях интеграции", - отметила Матвиенко.
Международная конференция, посвященная пятилетию договора о ЕАЭС, проходит в Минске 19-20 сентября, мероприятие собрало более 200 участников. Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в казахстанской столице и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
28 августа, 13:21РИА Новости
ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров
410001
Обсудить 0
Евразийский экономический союзАндрей КлишасВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБелоруссияРоссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз: новые проекты укрепят сотрудничество России и Молдавии
Лента
новостей
Михаил Бабич
Россия обсуждает создание в Молдавии торгово-логистического хаба
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Посол США в России призвал развивать торговлю между двумя странами
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
Танкер Stena Clear Sky
В Литву прибыла крупная партия российского СПГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния