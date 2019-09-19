Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн рассказал об отношениях президента России Владимира Путина и председателя республики Си Цзиньпина.

Он напомнил, что за прошедшие шесть лет лидеры провели 30 встреч — в среднем по пять раз в год.

"Дружественные контакты председателя Си Цзиньпина и президента Путина произвели глубокое впечатление на всех. <...> Вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины, что широко обсуждалось общественностью", — рассказал Лэ Юйчэн в интервью Bloomberg , стенограмма опубликована на сайте МИД КНР.

Он также вспомнил подарок, который российский президент сделал Си Цзиньпину на 66-летие.

"Пятнадцатого июня, во время саммита СВМДА в Душанбе, президент Путин специально привез торт из Москвы, с которым отправился в резиденцию председателя Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Это было очень красивое поздравление", — отметил Лэ Юйчэн.