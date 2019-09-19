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РИА Новости

Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

09:44 19.09.2019 (обновлено: 10:34 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн рассказал об отношениях президента России Владимира Путина и председателя республики Си Цзиньпина.
Он напомнил, что за прошедшие шесть лет лидеры провели 30 встреч — в среднем по пять раз в год.
"Дружественные контакты председателя Си Цзиньпина и президента Путина произвели глубокое впечатление на всех. <...> Вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины, что широко обсуждалось общественностью", — рассказал Лэ Юйчэн в интервью Bloomberg, стенограмма опубликована на сайте МИД КНР.
Он также вспомнил подарок, который российский президент сделал Си Цзиньпину на 66-летие.
"Пятнадцатого июня, во время саммита СВМДА в Душанбе, президент Путин специально привез торт из Москвы, с которым отправился в резиденцию председателя Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Это было очень красивое поздравление", — отметил Лэ Юйчэн.
Он добавил, что лидеры вместе ели торт и выпили по бокалу, обсуждая дружбу, что тронуло окружающих.
Торт, ваза, мороженое: Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
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Си ЦзиньпинМИД КНРВладимир ПутинМоскваКитайДушанбеПолитика
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