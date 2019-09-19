Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России

Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует гранату, изъятую сотрудниками ФСБ РФ у задержанной в Москве диверсионно-террористической группы

АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Казахстанские пограничники обнаружили гранату РГД-5 во время осмотра салона автобуса Оренбург – Актобе и задержали ее владельца, сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности страны.

"Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением "Оренбург – Актобе" с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5", - говорится в сообщении пограничной службы.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции и саперы спецподразделения "Арлан", которые обезвредили гранату.