Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России

АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Казахстанские пограничники обнаружили гранату РГД-5 во время осмотра салона автобуса Оренбург – Актобе и задержали ее владельца, сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности страны.
"Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением "Оренбург – Актобе" с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5", - говорится в сообщении пограничной службы.
На место инцидента были вызваны сотрудники полиции и саперы спецподразделения "Арлан", которые обезвредили гранату.
"Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты – пассажира данного автобуса, гражданина Казахстана 1984 года рождения. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты", - отмечается в сообщении.