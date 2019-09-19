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РИА Новости

Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России

07:37 19.09.2019
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов демонстрирует гранату, изъятую сотрудниками ФСБ РФ у задержанной в Москве диверсионно-террористической группы
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует гранату, изъятую сотрудниками ФСБ РФ у задержанной в Москве диверсионно-террористической группы
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Казахстанские пограничники обнаружили гранату РГД-5 во время осмотра салона автобуса Оренбург – Актобе и задержали ее владельца, сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности страны.
"Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением "Оренбург – Актобе" с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5", - говорится в сообщении пограничной службы.
На место инцидента были вызваны сотрудники полиции и саперы спецподразделения "Арлан", которые обезвредили гранату.
"Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты – пассажира данного автобуса, гражданина Казахстана 1984 года рождения. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты", - отмечается в сообщении.
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