Украинский депутат рассказал о рисках "формулы Штайнмайера" для Киева

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть. Архивное фото

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что "формула Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, несет ряд рисков для Киева.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".

Как написала Фриз в среду на свой странице в Facebook, реализация "формулы Штайнмайера" приведет, в частности, к "легализации всех, кто сейчас выполняет функции местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Она также считает, что сначала должны необходимо выполнять договоренности в сфере безопасности, а потом уже политические.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.