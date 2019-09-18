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РИА Новости

Украинский депутат рассказал о рисках "формулы Штайнмайера" для Киева

21:41 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть
© РИА Новости / Стрингер
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Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что "формула Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, несет ряд рисков для Киева.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".
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Как написала Фриз в среду на свой странице в Facebook, реализация "формулы Штайнмайера" приведет, в частности, к "легализации всех, кто сейчас выполняет функции местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Она также считает, что сначала должны необходимо выполнять договоренности в сфере безопасности, а потом уже политические.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеИрина ФризДНРФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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