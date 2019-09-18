Мэр Киева заявил, что движение метро возобновится в течение двух часов

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта в центре Киева возле моста "Метро", а также работа метрополитена будут возобновлены максимум через два часа, заявил в среду мэр Виталий Кличко.

Ранее полиция Киева провела спецоперацию по задержанию мужчины, который угрожал взорвать мост "Метро" в украинской столице. Злоумышленник задержан, доставлен в отделение полиции.

Он также сказал, что Киеву были нанесены "большие убытки" в связи с тем, что одна из ключевых веток метро и дорожная артерия города были перекрыты длительное время.