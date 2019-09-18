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РИА Новости

Мэр Киева заявил, что движение метро возобновится в течение двух часов

20:33 18.09.2019
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
Обстановка у метромоста в Киеве
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта в центре Киева возле моста "Метро", а также работа метрополитена будут возобновлены максимум через два часа, заявил в среду мэр Виталий Кличко.
Ранее полиция Киева провела спецоперацию по задержанию мужчины, который угрожал взорвать мост "Метро" в украинской столице. Злоумышленник задержан, доставлен в отделение полиции.
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"Сейчас взрывотехники обследуют, чтобы ни в коем случае не было никакой взрывчатки... В течение часа, максимум двух движение и автотранспорта, и метрополитена будет возобновлено", - заявил Кличко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Он также сказал, что Киеву были нанесены "большие убытки" в связи с тем, что одна из ключевых веток метро и дорожная артерия города были перекрыты длительное время.
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Угроза взрыва моста в КиевеСитуация на УкраинеВиталий КличкоКиевВ мире
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