Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина не выдвигал требований

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве, не выдвигал конкретных требований, заявил в среду глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
"Около 16.00 (совпадает с мск – ред.) на горячую линию начали поступать звонки, что человек на автомобиле перекрыл движение на мосту "Метро" и осуществил несколько выстрелов в воздух. Не выставляя никак требований, он кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если к нему кто приблизиться. Никаких других требований не было", - заявил Крищенко на брифинге, трансляцию вел телеканал "112. Украина"
"На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой. Никаких, ни разумных требований, никаких связных мыслей не было. Поэтому было принято решение проводить штурм", - добавил глава полиции.