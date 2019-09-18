Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину доставили в отделение полиции

Обстановка у метромоста в Киеве

Обстановка у метромоста в Киеве

© Фото : Ruptly Обстановка у метромоста в Киеве

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве, задержан и доставлен в отделение полиции, заявил на брифинге в среду глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Человек, который преградил мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан благодаря Богу без жертв и без каких-то потерь ", - сказал Аваков.

При этом задержанный еще не давал показания.