Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину доставили в отделение полиции

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве, задержан и доставлен в отделение полиции, заявил на брифинге в среду глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Человек, который преградил мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан благодаря Богу без жертв и без каких-то потерь ", - сказал Аваков.
При этом задержанный еще не давал показания.
"Он еще не дал показания, его сейчас доставляют в отделение полиции для проведения следственных действий", - сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.