В Совфеде прокомментировали назначение О'Брайена советником Трампа

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что назначение Роберта О'Брайена советником президента США по нацбезопасности демонстрирует новый подход администрации Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности. Сейчас он работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте.
По словам Косачева, предшественник О'Брайена был демонстрацией решительности и жесткости Трампа во внешней политике перед серьезными обвинениями, которые связаны, в частности, с Россией.
"На этом фоне новое лицо в международных делах... не отметившийся практически никакими знаковыми заявлениями по международным темам - несомненно, демонстрация нового подхода администрации Белого дома, возможно, с акцентом на дипломатию, а не на идеологию и угрозы. По крайней мере, хотелось бы так думать", - написал Косачев в Facebook.
Как отметил сенатор, президент США думает о переизбрании, и ему нужны реальные помощники в тех "непростых рамках, в которые его загнали конгрессмены во внешней политике". По мнению Косачева, выбор в пользу О'Брайена - не худшее для международной политики. "В любом случае будем работать с тем, кто есть", - добавил он.
Вчера, 18:23РИА НовостиБиография Роберта О’Брайена