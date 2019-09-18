В Совфеде прокомментировали назначение О'Брайена советником Трампа

По словам Косачева, предшественник О'Брайена был демонстрацией решительности и жесткости Трампа во внешней политике перед серьезными обвинениями, которые связаны, в частности, с Россией.

Как отметил сенатор, президент США думает о переизбрании, и ему нужны реальные помощники в тех "непростых рамках, в которые его загнали конгрессмены во внешней политике". По мнению Косачева, выбор в пользу О'Брайена - не худшее для международной политики. "В любом случае будем работать с тем, кто есть", - добавил он.