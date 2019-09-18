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РИА Новости

Следователи выясняют возраст останков, найденных возле ТРЦ в Краснодаре

18:02 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Следователи выясняют давность захоронений в Краснодаре, часть которых была случайно вывезена с грунтом в аул в Адыгее, сообщает в среду СУСК РФ по республике.
Отмечается, что останки человеческих тел были обнаружены при подсыпке грунта и разравнивании земельного участка в ауле Тахтамукай. Сообщение об этом зарегистрировали в Тахтамукайском межрайонном следственном отделе СУСК России по Адыгее. Выяснилось, что грунт с костными останками был доставлен в аул Тахтамукай из Краснодара на грузовиках с площадки, на которой строительной компанией на основании имеющегося разрешения организовано строительство административного здания.
"В ходе произведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты два черепа и не менее 10 различных фрагментов скелетированных останков. По данным судебно-медицинского, выезжавшего на осмотр места происшествия 11 сентября, срок захоронения обнаруженных костных останков составляет не менее 50 лет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на строительном участке в Краснодаре, откуда был взят грунт, а также на прилегающей к нему территории, были обнаружены многочисленные фрагменты человеческих останков с признаками, характерными для многолетнего захоронения.
"В непосредственной близости от строительного объекта в городе Краснодаре, в месте обнаружения костных останков, располагается кладбище, что объясняет вопрос о происхождении скелетированных останков, вывезенных в аул Тахтамукай. В настоящее время назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы для определения возраста скелетированных костных останков и давности их захоронения", - говорится в сообщении.
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