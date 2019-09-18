Следователи выясняют возраст останков, найденных возле ТРЦ в Краснодаре

СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Следователи выясняют давность захоронений в Краснодаре, часть которых была случайно вывезена с грунтом в аул в Адыгее, сообщает в среду СУСК РФ по республике.

Отмечается, что останки человеческих тел были обнаружены при подсыпке грунта и разравнивании земельного участка в ауле Тахтамукай. Сообщение об этом зарегистрировали в Тахтамукайском межрайонном следственном отделе СУСК России по Адыгее. Выяснилось, что грунт с костными останками был доставлен в аул Тахтамукай из Краснодара на грузовиках с площадки, на которой строительной компанией на основании имеющегося разрешения организовано строительство административного здания.

"В ходе произведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты два черепа и не менее 10 различных фрагментов скелетированных останков. По данным судебно-медицинского, выезжавшего на осмотр места происшествия 11 сентября, срок захоронения обнаруженных костных останков составляет не менее 50 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на строительном участке в Краснодаре, откуда был взят грунт, а также на прилегающей к нему территории, были обнаружены многочисленные фрагменты человеческих останков с признаками, характерными для многолетнего захоронения.