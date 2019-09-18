В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
Источник канала в правоохранительных органах пояснил, что грунт взяли в районе торгово-развлекательного центра "Мега".
Когда землю привезли на стройку, в ней нашли кости и не менее двадцати черепов.
По предварительным данным, останки могли относиться к неизвестному братскому захоронению времен Великой Отечественной войны.
Как сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю, несмотря на то, что грунт с останками был взят в Краснодаре, обнаружили их уже в Адыгее, потому пока проверкой занимаются ведомства этой республики.