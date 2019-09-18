В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Когда землю привезли на стройку, в ней нашли кости и не менее двадцати черепов.

Как сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю, несмотря на то, что грунт с останками был взят в Краснодаре, обнаружили их уже в Адыгее, потому пока проверкой занимаются ведомства этой республики.