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РИА Новости

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

15:19 18.09.2019 (обновлено: 15:57 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
Источник канала в правоохранительных органах пояснил, что грунт взяли в районе торгово-развлекательного центра "Мега".
Когда землю привезли на стройку, в ней нашли кости и не менее двадцати черепов.
По предварительным данным, останки могли относиться к неизвестному братскому захоронению времен Великой Отечественной войны.
Как сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю, несмотря на то, что грунт с останками был взят в Краснодаре, обнаружили их уже в Адыгее, потому пока проверкой занимаются ведомства этой республики.
Калининград
21 августа, 17:22РИА Новости
При реконструкции набережной в Калининграде нашли останки немецких солдат
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Краснодарский крайПроисшествия
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