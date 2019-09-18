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РИА Новости

В Италии перенесли заседание суда по делу россиянина Коршунова

17:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
РИМ, 18 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Очередное заседание апелляционного суда Неаполя, рассматривающего дело арестованного в Италии менеджера российской ОДК, состоится не в четверг, а в понедельник 23 сентября, заявил РИА Новости один из адвокатов Коршунова Никола Ди Марио.
О задержании топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александа Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)
5 сентября, 17:39РИА Новости
ОДК уверена в невиновности своего сотрудника, задержанного по запросу США
"Это будет техническое заседание, на котором будет рассматриваться наше заявление об отмене меры пресечения с заключения в тюрьме на домашний арест", - сказал адвокат.
По его словам, других подробностей в развитии дела Коршунова в последние дни не случилось. Также защите россиянина до сих пор неизвестно, подавала ли американская сторона запрос на экстрадицию. В таком случае, говорил ранее Ди Марио, новый процесс об экстрадиции может продлиться 6-8 месяцев.
Адвокаты Коршунова также обратились в верховную инстанцию - Кассационный суд за обжалованием решения суда Неаполя о его аресте.
Здание Министерства иностранных дел РФ
12 сентября, 16:19РИА Новости
МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией
Требование об отмене ареста сторона защиты обосновывает тем, что власти США "не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова" и недостатком следственных материалов, предоставленных США, для того чтобы оправдать такую тяжелую меру, как арест в тюрьме".
Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Свою вину он не признает. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
Мария Бутина
6 сентября, 13:23РИА Новости
Эксперт рассказала, от чего зависит освобождение россиян в третьих странах
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Александр КоршуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияИталияВ мире
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