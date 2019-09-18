В Италии перенесли заседание суда по делу россиянина Коршунова

На одной из улиц Неаполя. Архивное фото

На одной из улиц Неаполя

РИМ, 18 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Очередное заседание апелляционного суда Неаполя, рассматривающего дело арестованного в Италии менеджера российской ОДК, состоится не в четверг, а в понедельник 23 сентября, заявил РИА Новости один из адвокатов Коршунова Никола Ди Марио.

О задержании топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александа Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

"Это будет техническое заседание, на котором будет рассматриваться наше заявление об отмене меры пресечения с заключения в тюрьме на домашний арест", - сказал адвокат.

По его словам, других подробностей в развитии дела Коршунова в последние дни не случилось. Также защите россиянина до сих пор неизвестно, подавала ли американская сторона запрос на экстрадицию. В таком случае, говорил ранее Ди Марио, новый процесс об экстрадиции может продлиться 6-8 месяцев.

Адвокаты Коршунова также обратились в верховную инстанцию - Кассационный суд за обжалованием решения суда Неаполя о его аресте.

Требование об отмене ареста сторона защиты обосновывает тем, что власти США "не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова" и недостатком следственных материалов, предоставленных США, для того чтобы оправдать такую тяжелую меру, как арест в тюрьме".

Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Свою вину он не признает. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.