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РИА Новости

США обвинили Коршунова в краже секретов для российских авиадвигателей

23:32 05.09.2019
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© Flickr / geetarchurchyМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© Flickr / geetarchurchy
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении в США. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Коршунов был задержан в Италии по запросу США. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Коршунов является топ-менеджером входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.
"ПД-14 - российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов. ПД-14 разрабатывается преимущественно для использования на лайнере МС-21 "Иркут", - говорится в документе.
Министерство юстиции США
Вчера, 22:41РИА Новости
Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
Бьянки, бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, нанимал других бывших сотрудников этой фирмы, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14. Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.
Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.
Министерство юстиции США и GE пока не ответили на просьбу РИА Новости о комментарии по данному делу.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Вчера, 12:47Восточный экономический форум
Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.
Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Стенд госкорпорации Ростех
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В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК
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