Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Задержанного в Италии топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова обвинили в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании, сообщили в минюсте США.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По делу также проходит гражданин Италии.

"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения <...> 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя", - отметили в министерстве.

Бьянки работал в итальянском подразделении GE Aviation - одного из ведущих производителей авиационных двигателей в мире со штаб-квартирой в Огайо, уточняют в министерстве. Бьянки затем ушел из GE в фирму Aernova, которая оказывала консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - дочернему предприятию Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В обвинительном заключении предполагается, что в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы на Бьянки и Коршунова. Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей", - говорится в заявлении минюста.

Речь идет о внешних компонентах двигателей, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы. Как считают американские прокуроры, результаты работы становились по условиям контракта интеллектуальной собственностью Минпромторга.

"Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов", - сообщил минюст.

В обвинительном заключении говорится о том, что Коршунов платил данным работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов.

Министерство юстиции США и GE пока не ответили на просьбу РИА Новости о комментарии.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.