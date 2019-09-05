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РИА Новости

Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы

22:41 05.09.2019 (обновлено: 04:41 06.09.2019)
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© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Задержанного в Италии топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова обвинили в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании, сообщили в минюсте США.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По делу также проходит гражданин Италии.
"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения <...> 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя", - отметили в министерстве.
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Вчера, 12:47Восточный экономический форум
Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами
Бьянки работал в итальянском подразделении GE Aviation - одного из ведущих производителей авиационных двигателей в мире со штаб-квартирой в Огайо, уточняют в министерстве. Бьянки затем ушел из GE в фирму Aernova, которая оказывала консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - дочернему предприятию Объединенной двигателестроительной корпорации.
"В обвинительном заключении предполагается, что в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы на Бьянки и Коршунова. Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей", - говорится в заявлении минюста.
Речь идет о внешних компонентах двигателей, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы. Как считают американские прокуроры, результаты работы становились по условиям контракта интеллектуальной собственностью Минпромторга.
Стенд госкорпорации Ростех
Вчера, 12:54РИА Новости
В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК
"Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов", - сообщил минюст.
В обвинительном заключении говорится о том, что Коршунов платил данным работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов.
Министерство юстиции США и GE пока не ответили на просьбу РИА Новости о комментарии.
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.
Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:22РИА Новости
МИД оказывает необходимую помощь задержанному в Неаполе россиянину
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Министерство юстиции СШАИталияСШАВ мире
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