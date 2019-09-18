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РИА Новости
Ростовская область

Ростовский проект по устранению цифрового неравенства завершат досрочно

16:54 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. "Ростелеком", реализующий в Ростовской области проект устранения цифрового неравенства, планирует завершить его досрочно, до конца 2019 года, сообщает правительство региона итоги рабочей встречи губернатора Василия Голубева с вице-президентом компании Денисом Лысовым.
Проект реализуется в области с 2015 года. За это время точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi были установлены и функционируют в 333 населенных пунктах региона. В общей сложности проложено 4 тысячи километров волоконно-оптических линий связи.
"Изначально планировалось, что программа будет завершена в 2020 году. Но как заверили сегодня главу донского региона представители "Ростелекома", они намерены сконцентрировать ресурсы и завершить проект досрочно - уже в текущем году", - говорится в сообщении.
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Для полной реализации проекта потребуется установить точки коллективного доступа еще в 61 населенном пункте области. Проект финансируется за счет инвестиционного бюджета ПАО "Ростелеком".
По словам Голубева, правительство области взаимовыгодно взаимодействует с "Ростелекомом" уже несколько лет. "Наш совместный проект по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры дает очевидные результаты. Интернет приходит в небольшие населенные пункты – численностью от 250 до 500 человек. С учетом объявленных президентом страны национальных проектов мы заинтересованы в том, чтобы продолжить наше сотрудничество с компанией "Ростелеком" в сфере цифровой экономики", - отметил он.
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