Ростовский проект по устранению цифрового неравенства завершат досрочно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. "Ростелеком", реализующий в Ростовской области проект устранения цифрового неравенства, планирует завершить его досрочно, до конца 2019 года, сообщает правительство региона итоги рабочей встречи губернатора Василия Голубева с вице-президентом компании Денисом Лысовым.

Проект реализуется в области с 2015 года. За это время точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi были установлены и функционируют в 333 населенных пунктах региона. В общей сложности проложено 4 тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

"Изначально планировалось, что программа будет завершена в 2020 году. Но как заверили сегодня главу донского региона представители "Ростелекома", они намерены сконцентрировать ресурсы и завершить проект досрочно - уже в текущем году", - говорится в сообщении.

Для полной реализации проекта потребуется установить точки коллективного доступа еще в 61 населенном пункте области. Проект финансируется за счет инвестиционного бюджета ПАО "Ростелеком".