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РИА Новости

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

16:40 18.09.2019 (обновлено: 20:30 18.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, адресовать подобные воззвания Кремлю юридически неверно, так как "ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд".
Он напомнил, что осужденный и его защита могут обжаловать приговор, что и было сделано.
"Нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", — добавил Песков.
Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции.
Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.
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Дело Павла Устинова

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за нанесение травмы омоновцу в день несанкционированной акции в центре Москвы.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов оказал сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней.
Сам подсудимый утверждает, что участия в митинге не принимал. Его защита обжаловала приговор.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что дело Устинова требует полного пересмотра и вмешательства прокуратуры и федерального уполномоченного Татьяны Москальковой.
Потяева в четверг планирует встретиться с Москальковой и обсудить с ней резонансное дело.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновОбщество
Популярные комментарии
Причём тут ОМОНовцы если эта провокация спланирована и снята оппозицией !
18 сентября, 17:14
Дядька Митька
27841117129
Какие ОМОНовцы нынче хрупкие пошли, прям, как футболисты)
18 сентября, 17:08
yyuriy-soloviov
16939100199
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