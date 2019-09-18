В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, адресовать подобные воззвания Кремлю юридически неверно, так как "ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд".

Он напомнил, что осужденный и его защита могут обжаловать приговор, что и было сделано.

"Нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", — добавил Песков.

Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции.

Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.

Дело Павла Устинова

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за нанесение травмы омоновцу в день несанкционированной акции в центре Москвы.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов оказал сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней.

Сам подсудимый утверждает, что участия в митинге не принимал. Его защита обжаловала приговор.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак . На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что дело Устинова требует полного пересмотра и вмешательства прокуратуры и федерального уполномоченного Татьяны Москальковой.