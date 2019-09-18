Калягин прокомментировал приговор Устинову

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что он поражен суровостью приговора актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. В среду защита актера обжаловала приговор.

"Признаюсь, был поражен! Предполагал, что это будет административное взыскание, наконец, 15 суток, но три с половиной года? За что? Разрушить жизнь – это просто, уничтожить актерскую биографию – это легко. Но я уверен, что растоптать человеческую судьбу ради урока всем остальным – это большая плата, несоразмерная содеянному", - сказал Калягин.

В Ассоциации театральных критиков выступили с заявлением в поддержку Устинова.

"Мы, члены Ассоциации театральных критиков, выражаем возмущение приговором суда Павлу Устинову. Один из эпизодов "московского дела", организованного силовыми структурами после августовских событий, поразил нас бессмысленностью надуманных обвинений, отказом суда приобщить к делу материалы, свидетельствующие о невиновности обвиняемого, и жестокостью приговора", - сказано в заявлении.

Согласно материалам дела Устинова, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал молодого человека, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".