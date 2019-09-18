Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T16:54Z
https://ria.ru/20190918/1558803527.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151676/45/1516764542_0:83:3072:1810_1036x0_80_0_0_84f148125564f5647756915c892a4ba9.jpg
РИА Новости

Калягин прокомментировал приговор Устинову

13:05 18.09.2019 (обновлено: 16:54 18.09.2019)
1900
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что он поражен суровостью приговора актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. В среду защита актера обжаловала приговор.
"Признаюсь, был поражен! Предполагал, что это будет административное взыскание, наконец, 15 суток, но три с половиной года? За что? Разрушить жизнь – это просто, уничтожить актерскую биографию – это легко. Но я уверен, что растоптать человеческую судьбу ради урока всем остальным – это большая плата, несоразмерная содеянному", - сказал Калягин.
В Ассоциации театральных критиков выступили с заявлением в поддержку Устинова.
Павел Устинов в суде
17 сентября, 12:52РИА Новости
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
"Мы, члены Ассоциации театральных критиков, выражаем возмущение приговором суда Павлу Устинову. Один из эпизодов "московского дела", организованного силовыми структурами после августовских событий, поразил нас бессмысленностью надуманных обвинений, отказом суда приобщить к делу материалы, свидетельствующие о невиновности обвиняемого, и жестокостью приговора", - сказано в заявлении.
Согласно материалам дела Устинова, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал молодого человека, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
16 сентября, 17:08РИА Новости
Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за травмирование омоновца
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
12510823
Обсудить 8
Дело Павла УстиноваПавел УстиновАндрей ТурчакАлександр КалягинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Гражданин Калягин, а если бы онжемальчик отметелил ВАШЕГО сына (а че, омоновцы, они же типа не сыновья), вы бы первый побежали жаловаться. А так "режиссер" Сенцов, "актер" Устинов? А то, что не только "художников" могут обидеть, но и ХУДОЖНИКИ вы не думали? Или привыкли к привилегиям вашей богемной актерской братии...ЗАКОН ОДИН для всех. И еще: так посмотрят Росгвардейцы на вас, плюнут и уйдут с улиц, как на Украине...и получите ВЫ от антисемитов, русофобов и т.п. "насилие над вашим театром", но заступиться будет некому
18 сентября, 13:17
DDDruzhba Druzhba
1200001
Рекомендуем
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Песков прокомментировал ситуацию вокруг приговора Устинову
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Защита Устинова обжаловала приговор
Лента
новостей
Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
Кристофер Ламберт выучил самое "владивостокское" слово
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Омбудсмен Москвы посетит в среду в СИЗО Павла Устинова
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Освобожденного Айдара Губайдулина встретили овациями
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Источник назвал основного кандидата на пост спикера Совфеда
Паспорт гражданина Российской Федерации
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния