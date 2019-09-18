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РИА Новости

В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов

14:21 18.09.2019 (обновлено: 16:49 18.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПередача российской стороне исторических документов за подписью императора Николая II в резиденции посла США в Москве. 18 сентября 2019
Передача российской стороне исторических документов за подписью императора Николая II в резиденции посла США в Москве. 18 сентября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Передача российской стороне исторических документов за подписью императора Николая II в резиденции посла США в Москве. 18 сентября 2019
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стоимость шестнадцати исторических документов, которые в среду будут переданы российским властям американской стороной, превышает 30 тысяч долларов, сообщила в интервью РИА Новости региональный атташе следственной службы Министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй.
Торжественная церемония возвращения артефактов пройдет в резиденции американского посла в Москве Спасо Хаус и станет одним из последних публичных мероприятий Джона Хантсмана, который 3 октября сложит полномочия в качестве главы дипмиссии.
Ранее посольство США сообщило, что США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II - так называемые именные императорские указы Капитулу орденов.
"Это указы, изданные Николаем II и подписанные в период между 1905 и 1914 годами. Я знаю, что они хранились в Федеральном архиве в Санкт-Петербурге (Российский государственный исторический архив, РГИА – Прим. ред.), откуда потом были украдены и затем оказались в США в одном из аукционных домов", - рассказала Бэй.
Она отметила, что это часть корпуса документов, который был похищен Владимиром Файнбергом и его помощниками в начале 90-х годов. После того, как артефакты попали в США, их начали находить или на аукционных торгах, или на различных выставках. Так случилось и в этот раз.
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"Документы были выставлены на торги одним из аукционных домов в городе Калабасас (Калифорния – ред.), и, видимо, информация о них была размещена также в сети, где ее обнаружили сотрудники российского министерства Культуры. Они увидели, что эти документы выставлены на торги и уведомили нас, тогда мы связались уже с аукционным домом... Если говорить непосредственно об этих шестнадцати документах, то, насколько мне известно, они были проданы аукционному дому за 13 тысяч долларов. Но когда мы передали их для профессиональной оценки экспертам, они оценили их в 31-32 тысячу долларов", - сказала представитель Министерства внутренней безопасности. При этом она подчеркнула, что эксперты оценивают общую стоимость украденных Файнбергом архивных документов в 24 миллиона долларов США.
Церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз. Например, в 2016 году, при предыдущем после Джоне Теффте, американской стороной были возвращены 28 документов. В 2013 году найденные артефакты российской стороне передавал посол Майкл Макфол.
Читайте полный текст интервью Кэти Бэй >>
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Министерство внутренней безопасности СШАРоссияСШАВ мире
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