В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов

"Это указы, изданные Николаем II и подписанные в период между 1905 и 1914 годами. Я знаю, что они хранились в Федеральном архиве в Санкт-Петербурге (Российский государственный исторический архив, РГИА – Прим. ред.), откуда потом были украдены и затем оказались в США в одном из аукционных домов", - рассказала Бэй.

Она отметила, что это часть корпуса документов, который был похищен Владимиром Файнбергом и его помощниками в начале 90-х годов. После того, как артефакты попали в США, их начали находить или на аукционных торгах, или на различных выставках. Так случилось и в этот раз.

"Документы были выставлены на торги одним из аукционных домов в городе Калабасас (Калифорния – ред.), и, видимо, информация о них была размещена также в сети, где ее обнаружили сотрудники российского министерства Культуры. Они увидели, что эти документы выставлены на торги и уведомили нас, тогда мы связались уже с аукционным домом... Если говорить непосредственно об этих шестнадцати документах, то, насколько мне известно, они были проданы аукционному дому за 13 тысяч долларов. Но когда мы передали их для профессиональной оценки экспертам, они оценили их в 31-32 тысячу долларов", - сказала представитель Министерства внутренней безопасности. При этом она подчеркнула, что эксперты оценивают общую стоимость украденных Файнбергом архивных документов в 24 миллиона долларов США.